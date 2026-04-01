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聯乘 | Hello Kitty × PORTER 蝴蝶結聯乘

東 TOUCH
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YOSHIDA & Co.吉田カバン九十週年紀念企劃015「Hello Kitty × PORTER」聯名系列將於本周六日本登場！

紀念YOSHIDA & Co.吉田カバン創立九十週年，與日本最受歡迎卡通人物之一「Hello Kitty」合作推出聯名系列，Hello Kitty於1974年の誕生以來，成為日本の国民卡通人物，深受各年齡層喜愛。兩年前，Hello Kitty慶祝五十週年紀念，如今已成為風靡全球標誌性Icon，暢銷世界各地。

別注系列包括PARTY BAG（售價¥77,000）、2WAY LONG WALLET（售價¥60,500）、SOFT TOY（售價¥14,300）、MULTI POUCH（售價¥36,300）、TEE(L)（售價¥7,700）、KEY CHARM（售價¥3,300）、SACKPACK（售價¥99,000）、RUCKSACK（售價¥115,500）、2WAY DUFFLE BAG（售價¥88,000），以Hello Kitty賦予「PORTER」袋款原創設計為特色，採用棉質粘合布料印製，特別以立體方式再現標誌性紅色絲帶蝴蝶結！

*袋款、銀包和毛絨玩具均附贈九十週年紀念版束袋。「每件商品圖案（設計）會因布料裁剪而有所不同，恕不接受指定圖案」。

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