《東周刊》第1178期｜超強內容 經已出版！
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《東周刊》第1178期｜超強內容 經已出版！
封面故事
授課人士欠監管 學員練「打豆」爆血
直擊私營打針班恐怖教學
娛樂頭條
撇甩徐少強大仔
45歲姚子羚夜蒲冧富商玩到High
《東周刊》1178期
📍今期一書兩冊，於便利店、各大報攤發售（HK$25）。
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