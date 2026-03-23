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會員獎賞│《星島頭條》APP送挪亞方舟復活節暢玩門票兩張 玩盡6大職能體驗區（名額43套）

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獎賞優惠．限定活動．無限驚喜
4小時前
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內容

這個復活節，香港馬灣公園挪亞方舟將舉行「職感實驗室」主題活動。小朋友將穿上專業制服，化身「夢想實習生」，在精心設計的  6大職能體驗區中勇闖職場挑戰。從在煙霧體驗區奮力救人的「智勇消防員」，到手執駕駛器探索宇宙的「星際任務太空人」，孩子們不僅能感受不同行業的真實氛圍，更能在互動任務中鍛鍊臨場應變能力。

小小實習生還能化身「城市建設員」操作挖掘機以提升手眼協調，以及在「小小菁英空服員」體驗中學習機艙服務。熱衷技術與創意的孩子，則可透過「汽車動力守護員」實踐 STEAM 原理，在「薄餅小廚神」環節啟發烹飪潛能。這一系列沈浸式體驗旨在引發孩子敢想未來，發掘自我天賦。

智勇消防員

星際任務太空人

未來城市建設員

小小菁英空服員

汽車動力守護員

創意薄餅小廚神

味嚐「繽紛復活節海鮮自助餐」 體驗星宇漫遊主題客房

今個復活節，挪亞方舟度假酒店豐盛閣餐廳於指定日子將推出「繽紛復活節海鮮自助餐」，讓你與摯愛 家人品嚐多款讓人垂涎三尺的環球美饌，同來歡度佳節！挪亞方舟度假酒店更特別推出了如「星宇漫遊」等主題客房，讓一家大小在結束職場體驗後，能於滿載宇宙元素的空間內繼續追夢。

大家只要立即下載《星島頭條》APP兼登記成為新會員，再填寫登記表格，即有機會獲得挪亞方舟復活節暢玩門票兩張（43套，每套總值HK$396)（包括任何年齡適用的入場券兩張，另加10個遊戲代幣）。請立即搶先下載登記！

香港馬灣公園挪亞方舟「職感實驗室」

日期：2026年4月3日至12日（逢星期六、日及公眾假期）

時間：上午10時至下午6時

地點：香港新界馬灣珀欣路33號

網站：www.noahsark.com.hk/tra/2026easterevent.jsp

*遊戲代幣只適用於以上活動期間兌換

活動步驟：

步驟 1) 註冊成為《星島頭條》APP 會員。

*成為會員後，可於 APP 內「我的」一欄內先複製會員 ID，以便填寫遊戲表格。

步驟 2) 按此進入遊戲表格，遊戲表格將於即日起至 3月 29 日下午 3 時開放參加。

*每個會員須完成所有活動步驟，《星島頭條》市場部將根據指定條件揀選得獎者。

*《星島頭條》對活動一切安排保留最終決定權。

活動禮品：

答案最有創意的 43 位參加者，將分別獲得「香港馬灣公園挪亞方舟復活節暢玩門票」乙份，每份包含任何年齡適用的入場券兩張，以及遊戲代幣 10 個（只適用於「職感實驗室」活動日子）。

條款及細則：

- 遊戲時間：由即日起至 3月29 日下午 3 時，逾時無效。

-《星島頭條》市場部將選出答案最有創意的 43 位參加者，將分別獲得「香港馬灣公園挪亞方舟復活節暢玩門票」乙份，每份包含任何年齡適用的入場券兩張，以及遊戲代幣 10 個（只適用於「職感實驗室」活動日子）。

- 每位獲得禮品之參加者，須經核實已成為《星島頭條》App 之會員。

- 參加者一旦提交參加表格便不能作出更改。

- 每個會員帳戶只限參加一次。每位得獎者只限獲得禮品乙份。

- 如發現虛假帳戶，參賽資格可被取消。

- 《星島頭條》收到參加者提交表格並核實參加者會員身份後，將以電郵通知得獎者，敬請密切留意（如收件箱沒有收到電郵，請檢查垃圾郵箱）。

- 得獎者收到換領通知後，請務必根據換領信上列明之換領方法及限期內換領，逾期無效。

- 《星島頭條》以參加者登記時提供的資料聯絡得獎者及核實得獎者身分，請確保登記的個人資料正確無誤，以免失去得獎資格。

- 所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

- 《星島頭條》並非獎品的供應商，有關獎賞的功能、外觀、保養、性能、可用性或在使用上之任何問題，《星島頭條》概不負責。

- 星島集團旗下之員工不得參與。

- 獎品之圖片只供參考，一概以實物為準。

- 如有任何爭議，《星島頭條》保留一切最終決定權。

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