atmos pink獨家版 | Salomon XA PRO 3D「XAKURA」
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以「櫻花」為主題、「Brand New Me」為核心理念、「Japanese Modern」為設計靈感Salomon XA PRO 3D「XAKURA」，嶄新配色採用粉紅 / 淡紫色鞋面，呈現出櫻花盛開春天景色，詮釋從腳部開始重塑自我故事，迎接春天之選，融入鮮明日式「和」意境，鞋面採用排水透氣性極佳物料，搭配快速繫帶系統，確保日常穿著舒適感，鞋款將於3月20日起atmos線上商店抽選開始，售價19,800円，將於4月11日日本atmos / atmos pink獨家限定發售！
此外，配合櫻花盛開季節，atmos將於福岡（3月21-22日）、大阪（3月28-29日）和仙台（4月18-19日）三個城市舉辦「桜前線POPUP TOUR」，每個城市快閃活動前一天更將舉辦紀念派對！
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