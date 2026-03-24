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Daniel Arsham | 修復Vanilla Yellow Porsche 993A

東 TOUCH
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33分鐘前
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藝術家Daniel Arsham上《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》節目，揭曉新書《Future Relic: Failures, Disasters, Detours, and How I Made a Career as an Artist》中一直隱藏嘅秘密！另外Daniel展示用八個月時間於車房重建嘅「Vanilla Yellow Porsche 993A」，採用極其罕見定製「雲呢拿黃」噴漆：

「Arsham Studio Archive: Vanilla Yellow Porsche 993A

『雲呢拿黃』為保時捷Paint-to-Sample客製化噴漆顏色，用於公司標準色卡以外特殊訂單塗裝。此項目中顏色僅在客戶明確要求時才會生產。在更廣泛客製化噴漆色卡中，『雲呢拿黃』屬於一種極為罕見顏色，最初為科威特前首相一輛Bespoke 993 Turbo S跑車而定製，配色成為今個計劃起點。

這保時捷993A於2024年在我車房歷時八個月與Greg Anagnostopoulos合作完成，我們以對993世代風冷911進行全面機械和美學改造為目標。採用客製化噴漆『雲呢拿黃』塗裝，並進行徹底修復，包括對3.8升引擎進行全面藍圖化重建，配備Carrillo連桿、CNC加工氣缸蓋、定製ECU remap以及重建G50波箱。

懸掛系統經過重新配置，採用與KW Suspension合作開發Arsham-spec定製方案。煞車系統亦進行翻新，卡鉗採用Cerakote塗層，排氣系統則恢復到原廠規格。

外觀方面，搭配石墨色輪圈和同色系配套裝飾，內裝則採用綠色三線縫製真皮包裹，搭配車身同色原廠硬背座椅和Justin Placek設計真皮包覆控制按鈕。

最後，還安​​裝一組專為此車開發Arsham Studio全新儀錶板。

所有零件均透過FCP Euro採購。」

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