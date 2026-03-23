Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KURT GEIGER | 無二

東 TOUCH
東 TOUCH
Keep “IN” TOUCH
3小時前
閱讀更多
ST+ 專欄
內容

fashion

對於Clint Bentley執導，Joel Edgerton、Felicity Jones主演電影《Train Dreams》其中一句對白縈繞良久：「It's a good thing to be different.」誓要抗拒倒模影印，從不怕唯我不一樣那種命，而今回總部位於英國倫敦鞋履及配飾品牌KURT GEIGER於ifc連卡佛設立「One-Of-A-Kind」期間限定店就絕對正中命題！

即日起至4月12日，品牌首次進駐亞洲市場於限定店提供「One-Of-A-Kind」專屬手袋個人化訂造服務，可以即場親身選材設計並即時擁有屬於自己版本Mini Kensington手袋，無論袋身、肩帶都有多種顏色 / 物料選擇，加上任擇獨特金屬配件及具可愛搶眼度吊飾，締造獨一無二個性化體驗！

繁花主題限定店繽紛亮麗令人聯想起上世紀六十年代、Twiggy、Pop Art、Psychedelics，展示英國相關物品作Display如電話亭、磚頭、芥末名物等，賦予英式幽默玩味，「碰撞」拼貼2026春夏系列精選鞋履及配飾：果凍樹脂物料Kensington系列 / 迷你手袋、涼鞋等，儼如糖果般可口對應彩虹色調、「擁抱陽光」主題！

閱讀更多‧‧‧‧‧‧ 

text | r

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk

最Hit
九龍城好彩海鮮酒家結業！ 紮根30年堅持點心不預製 食客不捨：員工好專業
九龍城好彩海鮮酒家結業！ 紮根30年堅持點心不預製 食客不捨：員工好專業
飲食
11小時前
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車資一覽
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車費一覽
生活百科
17小時前
武漢牛蛙店天花突跌出人腿 食客嚇壞急逃走
武漢牛蛙店天花突跌出人腿 食客嚇壞急逃走
即時中國
11小時前
港人搭深圳地鐵出閘冇扣錢被鎖App！過來人教路解決方法：因一原因導致｜Juicy叮
港人搭深圳地鐵出閘冇扣錢被鎖App！過來人教路解決方法：因一原因導致｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
「小鍾楚紅」子宮頸癌復發  一年內兩度開刀保命  曾連續流血2個月身心崩潰
「小鍾楚紅」子宮頸癌復發  一年內兩度開刀保命  曾連續流血2個月身心崩潰
影視圈
7小時前
銅鑼灣Mr. Steak自助餐買一送一！人均$205起任食法國生蠔、活龍蝦
銅鑼灣Mr. Steak自助餐買一送一！人均$205起任食法國生蠔、活龍蝦
飲食
13小時前
行車記錄儀拍下大橋斷塌的一刻。X@République
00:31
巴西大橋坍塌釀14死　電單車墮下恐怖畫面首曝光︱有片
即時國際
11小時前
一名6旬婦人早前於一班由香港飛往倫敦的英航客機上猝死。路透社資料圖
英航香港飛倫敦航班︱6旬婦猝死機師拒折返 逾330乘客伴屍13小時
即時國際
9小時前
傳山西有男子被割下體陳屍街頭。
00:31
傳山西漢偷食人妻 遭閹割棄屍街頭
即時中國
17小時前
星島申訴王｜滑板青年疑吸食「太空油」煙彈 港鐵車廂內全身劇烈顫抖 網民：戒毒回頭是岸
申訴熱話
5小時前
更多文章
NIGO®＋西山徹＝嶄新品牌企劃Buffer
NIGO®＋西山徹＝嶄新品牌企劃Buffer
2026-03-19 00:00 HKT
東 TOUCH