KURT GEIGER | 無二

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對於Clint Bentley執導，Joel Edgerton、Felicity Jones主演電影《Train Dreams》其中一句對白縈繞良久：「It's a good thing to be different.」誓要抗拒倒模影印，從不怕唯我不一樣那種命，而今回總部位於英國倫敦鞋履及配飾品牌KURT GEIGER於ifc連卡佛設立「One-Of-A-Kind」期間限定店就絕對正中命題！

即日起至4月12日，品牌首次進駐亞洲市場於限定店提供「One-Of-A-Kind」專屬手袋個人化訂造服務，可以即場親身選材設計並即時擁有屬於自己版本Mini Kensington手袋，無論袋身、肩帶都有多種顏色 / 物料選擇，加上任擇獨特金屬配件及具可愛搶眼度吊飾，締造獨一無二個性化體驗！

繁花主題限定店繽紛亮麗令人聯想起上世紀六十年代、Twiggy、Pop Art、Psychedelics，展示英國相關物品作Display如電話亭、磚頭、芥末名物等，賦予英式幽默玩味，「碰撞」拼貼2026春夏系列精選鞋履及配飾：果凍樹脂物料Kensington系列 / 迷你手袋、涼鞋等，儼如糖果般可口對應彩虹色調、「擁抱陽光」主題！

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