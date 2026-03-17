聯袂 | SASHIKO GALS x New Era 刺繡帽

fashion

岩手縣大槌町刺繡職人將日本古代技藝再一次拓展可能性！

SASHIKO GALS x New Era聯袂釋出嶄新系列，將推出三款共18頂限量版棒球帽，包括New York Yankees和Los Angeles Dodgers「59FIFTY®」（New York Yankees 售價11万円 / Los Angeles Dodgers 售價9万9000円）以及San Diego Padres「9TWENTY™」（售價3万8500円），於日本New Era官方線上商店、KUON旗艦店 / 官方線上商店以抽籤方式販售。

「3.11東日本大地震後在岩手縣大槌町啟動大槌刺繡企劃，由此誕生一個由刺繡工匠組成社群，透過日本最具代表性傳統工藝之一：刺繡，將傳統傳承下去，致力於將這份熱情透過標誌性日本文化傳承給後代。

今回合作系列New Era首次嘗試將刺繡技藝融入標誌性59FIFTY® / 9TWENTY™棒球帽中。

每頂帽都獨一無二，由刺繡工匠一針一線手工縫製而成，別注系列耗時超過270小時才得以完成，數量有限。」

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