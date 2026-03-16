Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TAMBURINS | 代官山旗艦店

東 TOUCH
東 TOUCH
Keep “IN” TOUCH
3小時前
閱讀更多
ST+ 專欄
內容

beauty

韓國香水品牌TAMBURINS位於日本代官山旗艦店將於3月19日開幕！

作為日本第三間旗艦店，充分展現品牌獨特理念，當中將展出日本首個巨型雕塑：去年在韓國聖水亮相時就備受矚目13米高臘腸犬雕塑「SUNSHINE」，雕塑旁將設置拍照亭，提供獨特數碼體驗；配合新店開業，品牌將推出其標誌性「EGG PERFUME」系列中全新「EVENING GLOW」香水，將於4月16日前代官山旗艦店獨家發售，另外更會有專為代官山旗艦店設計購物袋和氣球等獨家開幕禮包商品。

於獨具匠心奇幻世界中，SUNSHINE夢想開啟新篇章。

東京都渋谷区猿楽町28-14

28-14 Sarugakucho, Shibuya City, Tokyo 150-0033, Japan

閱讀更多‧‧‧‧‧‧ 

text | w

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk

最Hit
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
飲食
11小時前
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
生活百科
2026-03-14 11:15 HKT
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
飲食
9小時前
警員在單位調查墮樓原因。楊偉亨攝
00:54
荃灣恆麗園2歲男童墮樓亡 客廳沒裝窗花 父母涉疏忽照顧兒童被捕
突發
14小時前
陳展鵬秘搬超豪華獨立屋 全屋智能設計24小時監控私隱度高 擁巨型花園環境寬敞舒適
陳展鵬秘搬超豪華獨立屋 全屋智能設計24小時監控私隱度高 擁巨型花園環境寬敞舒適
影視圈
9小時前
搭飛機式享受 巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 搭飛機式享受 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-14 15:43 HKT
蒙嘉慧瘦身成功回復巔峰狀態  灣仔過馬路被捕獲氣質非凡  曾被指暴脹展「幸福肥」
蒙嘉慧瘦身成功回復巔峰狀態  灣仔過馬路被捕獲氣質非凡  曾被指暴脹展「幸福肥」
影視圈
8小時前
在霍爾木茲海峽附近波斯灣航行的油輪。 路透社
伊朗局勢｜特朗普促派艦赴霍爾木茲海峽護航 法國斷言拒絕 日韓英態度審慎
即時國際
9小時前
「御用菲傭」屢演TVB劇身世可憐 患癌切除乳房化療後為養孫女即開工 曾遭生母罐頭刀插腳
「御用菲傭」屢演TVB劇身世可憐 患癌切除乳房化療後為養孫女即開工 曾遭生母罐頭刀插腳
影視圈
6小時前
更多文章
聯乘 | A-COLD-WALL* x Kickers Kick Hi
聯乘 | A-COLD-WALL* x Kickers Kick Hi
2026-03-12 00:00 HKT
東 TOUCH