TAMBURINS | 代官山旗艦店
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韓國香水品牌TAMBURINS位於日本代官山旗艦店將於3月19日開幕！
作為日本第三間旗艦店，充分展現品牌獨特理念，當中將展出日本首個巨型雕塑：去年在韓國聖水亮相時就備受矚目13米高臘腸犬雕塑「SUNSHINE」，雕塑旁將設置拍照亭，提供獨特數碼體驗；配合新店開業，品牌將推出其標誌性「EGG PERFUME」系列中全新「EVENING GLOW」香水，將於4月16日前代官山旗艦店獨家發售，另外更會有專為代官山旗艦店設計購物袋和氣球等獨家開幕禮包商品。
於獨具匠心奇幻世界中，SUNSHINE夢想開啟新篇章。
東京都渋谷区猿楽町28-14
28-14 Sarugakucho, Shibuya City, Tokyo 150-0033, Japan
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