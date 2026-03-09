medicube Bloom & Glow | 春季快閃店

beauty

即日起至3月17日，韓國NO.1專業醫美品牌medicube於銅鑼灣時代廣場開設「Bloom & Glow」春季期間限定店，以Bloom綻放Glowy透亮肌膚為靈感，春日粉色為主色調，締造多個展示區，如Booster Pro X2新產品、Skincare & Age-R系列、PDRN系列，品牌更特別為香港用家預備多款期間限定高效能護膚套裝，加上護膚體驗區，提供由韓國醫美專家主理1對1護膚咨詢服務、分享使用美容儀實用秘訣、試用各種護膚品等；當中最矚目必屬9合1 AGE-R Booster Pro X2韓國正式上架前，於香港作全球率先亮相！

大家可優先體驗全面升級智能美容儀新增Dual Mode及Mask Mode兩大模式、升級7種LED光療結合震動護理，針對不同肌膚問題精準管理，AI智能個人化護理系統，分析肌膚狀況並推薦專屬護理方案，6段強度調節，實現更細緻操作控制，原有基礎上實現技術與智能雙重進化！

medicube Bloom & Glow

快閃店即日起至3月17日

銅鑼灣時代廣場地庫1樓E61及E62

