Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

BODE | 東京代代木上原新店

東 TOUCH
東 TOUCH
Keep “IN” TOUCH
5小時前
閱讀更多
ST+ 專欄
內容

fashion

美國紐約品牌BODE以手工技藝揚名，於日本東京代代木上原開設亞洲首間店舖開始營運！

時裝設計師Emily Adams Bode運用古董Quilts被褥和蕾絲等元素，創作出滿載手工溫暖感作品，長期以來致力於展現精湛手工藝理念魅力，Emily表示：「對我來說，最重要的是它能成為一間融入當地社區的『Neighborhood store』，讓當地居民在日常生活中也能感受到它的美好。」

「早期，BODE採用復古布料製作獨一無二新品，呢種方式對西方買家來說或者有啲陌生，但日本消費者歷來對人手製作和慢時尚情有獨鍾，而這正成為BODE品牌核心理念。日本商店和精品店對我哋嘅理念冇任何異議。」

新店位於東京代々木上原一棟靜謐公寓大樓，近Roundabout位置，與紐約旗艦店一樣，設計由Emily丈夫Aaron Aujla領導Green River Project LLC操刀，空間圍繞著「大使館」和「入口大廳」兩個概念，店內融合多種設計元素，如同拼貼畫般展現不同國家歷史文化，尤其專注於店舖所在地——日本和美國，如作為店舖所在地位於代代木上原公寓大樓自建成以來一直保持原貌，BODE Tokyo設計靈感便源自公寓大廳樣貌，家具、陳設和裝飾靈感則來自1961年至1963年甘迺迪修復工程（白宮翻新工程）。

代代木上原作為時尚人士聚集地，位於繁華澀谷和原宿以西，選擇呢個地點並非刻意為之，而為咗締造符合BODE溫馨居家風格品牌形象。「每個人考慮開店理由時都會有唔同考慮因素，但對我哋嚟講，關鍵在於空間本身，以及建造一個更具居住氛圍社區嘅理念，比如大家可以喺呢度接孩子或去飲咖啡。」

BODE Tokyo

東京都渋谷区上原3丁目43-1

閱讀更多‧‧‧‧‧‧ 

text | r

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk

最Hit
網紅劉馬車踩場大鬧九記！雙語怒罵35分鐘「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O. 網民︰打住正義旗號周圍賺流量
網紅劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O.
飲食
16小時前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
元宵節丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪門變闊太 億元豪宅背景更吸睛
元宵節丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪門變闊太 億元豪宅背景更吸睛
影視圈
10小時前
63歲港伯應徵主任 內地回流前老闆淪為打工仔 豁達心態引爆網絡｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
影視圈
7小時前
美股恐慌情緒高漲 道指期貨瀉近1000點 美元美債抽升 專家：市場早前低估局勢
美股恐慌情緒高漲 道指瀉逾1100點 美元美債抽升 專家：市場轉向恐慌性拋售
股市
6小時前
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:15
伊朗局勢｜特朗普：必要時軍事護航油輪穿霍爾木茲海峽 宣布切斷與西班牙貿易｜持續更新
即時國際
3小時前
中電消費券2026 |3月初起派$100消費券 兩類家庭受惠 一文睇清資格及使用方法！
社會
12小時前
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電基層家庭電費補助計劃開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
16小時前
更多文章
聯乘 | TRUCK FURNITURE x Timberland 深邃色
fashion日本大阪発の人気家具店 / 品牌TRUCK FURNITURE與Timberland聯袂締造合作別注系列，當中包括三款新品：Timberland標誌性6吋Premium靴（限定20對）、
2026-03-03 00:00 HKT
東 TOUCH