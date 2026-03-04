BODE | 東京代代木上原新店

fashion

美國紐約品牌BODE以手工技藝揚名，於日本東京代代木上原開設亞洲首間店舖開始營運！

時裝設計師Emily Adams Bode運用古董Quilts被褥和蕾絲等元素，創作出滿載手工溫暖感作品，長期以來致力於展現精湛手工藝理念魅力，Emily表示：「對我來說，最重要的是它能成為一間融入當地社區的『Neighborhood store』，讓當地居民在日常生活中也能感受到它的美好。」

「早期，BODE採用復古布料製作獨一無二新品，呢種方式對西方買家來說或者有啲陌生，但日本消費者歷來對人手製作和慢時尚情有獨鍾，而這正成為BODE品牌核心理念。日本商店和精品店對我哋嘅理念冇任何異議。」

新店位於東京代々木上原一棟靜謐公寓大樓，近Roundabout位置，與紐約旗艦店一樣，設計由Emily丈夫Aaron Aujla領導Green River Project LLC操刀，空間圍繞著「大使館」和「入口大廳」兩個概念，店內融合多種設計元素，如同拼貼畫般展現不同國家歷史文化，尤其專注於店舖所在地——日本和美國，如作為店舖所在地位於代代木上原公寓大樓自建成以來一直保持原貌，BODE Tokyo設計靈感便源自公寓大廳樣貌，家具、陳設和裝飾靈感則來自1961年至1963年甘迺迪修復工程（白宮翻新工程）。

代代木上原作為時尚人士聚集地，位於繁華澀谷和原宿以西，選擇呢個地點並非刻意為之，而為咗締造符合BODE溫馨居家風格品牌形象。「每個人考慮開店理由時都會有唔同考慮因素，但對我哋嚟講，關鍵在於空間本身，以及建造一個更具居住氛圍社區嘅理念，比如大家可以喺呢度接孩子或去飲咖啡。」

BODE Tokyo

東京都渋谷区上原3丁目43-1

