聯乘 | TRUCK FURNITURE x Timberland 深邃色

日本大阪発の人気家具店 / 品牌TRUCK FURNITURE與Timberland聯袂締造合作別注系列，當中包括三款新品：Timberland標誌性6吋Premium靴（限定20對）、短袖Tee（白/黑色，每色限定30件）及Tote bag（限量35個），分別於鞋墊和吊牌上印有TRUCK FURNITURE標誌，賦予TRUCK FURNITURE揚名深啡配色，手提袋以經典TRUCK FURNITURE設計為基礎，採用100%純棉布料，經成衣染色工藝處理，呈現棕色紋理，正面和背面均印有兩個品牌標誌，將於本周五大阪Timberland LUCUA 1100店獨家發售！

「TRUCK由黄瀬徳彦與唐津裕美於1997年創立。不受潮流影響，製作自己真正想要的家具，珍惜木材、皮革、鐵等各種物料質感，致力於締造耐用且不失個性的家具。

不進行批發，因為不僅想珍惜家具本身，更想珍惜店內獨特氛圍，所以只在能力範圍內銷售。為了讓無法親臨店舖的顧客也能感受到這種氛圍，親自製作產品目錄《TRUCK WORKS》，從造型到攝影，所有素材都取自家中和店舖周圍物品。

在大阪的店舖，延續著『在此製作，在此銷售』理念。」

刻意保留木節、裂痕和粗糙紋理家具成為TRUCK代名詞。

另外TRUCK於2009年搬遷至旭区新森，開設Bird咖啡店，成為大阪必到場所，當然推介冬甩！

Timberland ルクア イーレ

大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ 8階

