Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聯乘 | TRUCK FURNITURE x Timberland 深邃色

東 TOUCH
東 TOUCH
Keep “IN” TOUCH
6小時前
閱讀更多
ST+ 專欄
內容

fashion

日本大阪発の人気家具店 / 品牌TRUCK FURNITURE與Timberland聯袂締造合作別注系列，當中包括三款新品：Timberland標誌性6吋Premium靴（限定20對）、短袖Tee（白/黑色，每色限定30件）及Tote bag（限量35個），分別於鞋墊和吊牌上印有TRUCK FURNITURE標誌，賦予TRUCK FURNITURE揚名深啡配色，手提袋以經典TRUCK FURNITURE設計為基礎，採用100%純棉布料，經成衣染色工藝處理，呈現棕色紋理，正面和背面均印有兩個品牌標誌，將於本周五大阪Timberland LUCUA 1100店獨家發售！

「TRUCK由黄瀬徳彦與唐津裕美於1997年創立。不受潮流影響，製作自己真正想要的家具，珍惜木材、皮革、鐵等各種物料質感，致力於締造耐用且不失個性的家具。

不進行批發，因為不僅想珍惜家具本身，更想珍惜店內獨特氛圍，所以只在能力範圍內銷售。為了讓無法親臨店舖的顧客也能感受到這種氛圍，親自製作產品目錄《TRUCK WORKS》，從造型到攝影，所有素材都取自家中和店舖周圍物品。

在大阪的店舖，延續著『在此製作，在此銷售』理念。」

刻意保留木節、裂痕和粗糙紋理家具成為TRUCK代名詞。

另外TRUCK於2009年搬遷至旭区新森，開設Bird咖啡店，成為大阪必到場所，當然推介冬甩！

Timberland ルクア イーレ

大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ 8階

閱讀更多‧‧‧‧‧‧ 

text | d

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk

最Hit
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突發
9小時前
路透社
01:11
伊朗局勢｜特朗普：「大規模攻勢將至」美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
即時國際
7小時前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
14小時前
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
18小時前
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影視圈
12小時前
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
影視圈
21小時前
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:11
伊朗局勢︱哈梅內伊妻子傷重不治 美軍已在伊朗建立局部空中優勢
即時國際
9小時前
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
影視圈
8小時前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
15小時前
賭王三太陳婉珍新形象慶生狀態驚人 何超雲中門大開超性感切蛋糕 向新歡嘟嘴甜到漏？
賭王三太陳婉珍新形象慶生狀態驚人  何超雲中門大開超性感切蛋糕  向新歡嘟嘴甜到漏？
影視圈
9小時前
更多文章
聯乘 | JanSport x EASTPAK x BEAMS「Hybrid Pack」
聯乘 | JanSport x EASTPAK x BEAMS「Hybrid Pack」
2026-03-02 00:00 HKT
東 TOUCH