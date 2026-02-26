OSIM | uDream.AI 5感

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

東 TOUCH
2026-02-26 00:00 HKT
難得享受Me time吉光片羽，當然要盡情完全多角度層次沉浸式體驗！

OSIM嶄新uDream.AI，匯聚泰國、日本等世界級按摩大師如Khun Pie、佐藤毅，將傳統按摩技藝與尖端現代養生科技如智能監測與追蹤科技融合，更首度聯袂Devialet及Tea WG等合作夥伴提供世界級聲學工程與專利SAM®揚聲器主動配對技術、獨家養身茶品Sweet Dreams™甜夢茗茶，加上加拿大Sensortech專利光調製技術、荷蘭香氛世家傳承dsm-firmenich設計兩款可轉換心情香氛，將感官科學融匯於產品設計中，達至觸覺、視覺、聽覺、嗅覺與味覺5感和諧交融，締造5感沉浸式按摩體驗，全方位有效身心紓壓！

