會員獎賞│《星島頭條》APP送Citywalk「Jumptopia 躍馬迎春」 活動即日門票200張

31分鐘前
2026年馬年將至，《星島頭條》APP聯乘Citywalk送出「Jumptopia躍馬迎春」活動即日門票200張！

荃新天地Citywalk聯乘Jumptopia推出「躍馬迎春」開心接福之旅，共設9大主題遊樂區，其中荃新天地1期主打動感闖關體驗，結合跳躍、攀爬及探索元素，讓小朋友盡情放電，而荃新天地2期則著重玩樂及創意體驗，包括波波池、小火車及多款趣味小遊戲，鼓勵小朋友發揮想像力，於新春假期盡情享受充滿活力與笑聲的親子時光。

《星島頭條》APP現送出Citywalk「Jumptopia 躍馬迎春」活動即日門票200張。大家只要立即下載《星島頭條》APP兼登記成為新會員，再填寫登記表格，即有機會獲獎，《星島頭條》APP將隨機送出 平日門票一套兩張（每份價值$116）或假日門票一套兩張（每份價值$136）。大家立即搶先下載登記啦！

Info

日期：即日至3月1日

時間：星期一至五：12pm–8pm；星期六、日及公眾假期11am–8pm

地點：荃新天地1期及2期中庭

活動步驟：

步驟1) 註冊成為《星島頭條》APP會員。

*成為會員後，可於 APP 內「我的」一欄內先複製會員 ID，以便填寫遊戲表格。

步驟2) 按此進入遊戲表格，遊戲表格將於即日起至2026年2月19日晚上11時59分開放參加。

*每個會員須完成所有活動步驟，《星島頭條》市場部將會根據指定條件揀選得獎者。

- 《星島頭條》對活動一切安排保留最終決定權。

活動禮品：

答案最有創意送：Citywalk送出「Jumptopia躍馬迎春」活動即日門票一套

條款及細則：

- 遊戲時間：由即日起至2026年2月19日晚上11時59分開放參加，逾時無效。

- 《星島頭條》市場部將選出30位答案最有創意的參加者獲得Citywalk送出「Jumptopia躍馬迎春」活動即日門票一套。

- 每位獲得禮品之參加者，須經核實已成為《星島頭條》App 之會員。

- 參加者一旦提交參加表格便不能作出更改。

- 每個會員帳戶只限參加一次。每位得獎者只限獲得禮品乙份。

- 如發現虛假帳戶，參賽資格可被取消。

- 《星島頭條》收到參加者提交表格並核實參加者會員身份後，將以電郵通知得獎者，敬請密切留意（如收件箱沒有收到電郵，請檢查垃圾郵箱）。

- 得獎者收到換領通知後，請務必根據換領信上列明之換領方法及限期內換領，逾期無效。

- 《星島頭條》以參加者登記時提供的資料聯絡得獎者及核實得獎者身分，請確保登記的個人資料正確無誤，以免失去得獎資格。

- 所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

- 《星島頭條》並非獎品的供應商，有關獎賞的功能、外觀、保養、性能、可用性或在使用上之任何問題，《星島頭條》概不負責。

- 星島集團旗下之員工不得參與。

- 獎品之圖片只供參考，一概以實物為準。

- 如有任何爭議，《星島頭條》保留一切最終決定權。

