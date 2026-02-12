會員獎賞│《星島頭條》APP送Polar VIP明信片&襟章30套

【POLAR 城市記憶：香港站】

Polar 是一位在「後世界」裡冒險的小怪獸女孩。她棲身於奇幻森林的樹屋，額頭長著小巧犄角，帶著幾分古靈精怪的好奇性格，在荒廢與重生的秩序交織中，收集著各式各樣的故事。

Polar 的樹屋裡擺滿瓶瓶罐罐，裡頭裝著她從各個冒險之地蒐集的奇妙小物。只要吞下變小蘑菇，她便能躍入瓶中，開啟通往親手標記的各式空間 —— 這一次，她來到香港，將這座城市的茶餐廳、雙層巴士，以及獨屬於香港的城市節奏，通通縮小、裝進屬於她的瓶子裡。

「她不是想要理解世界，她只是想拆開看看。」

與 Polar 一同踏入未知，開啟這場關於城市記憶與奇幻冒險的旅程!!!

展覽詳情:

名稱：MONSTER POLAR IN HONG KONG

地點：中環堅尼地道 7A號｜香港視覺藝術中心5樓展覽廳 (vA!)

時間：2026 年 2 月 13–16 日、20–22 日 每日 10:00–21:00（※16 日農曆年除夕，提早至 17:00 休館）

亮點：免費入場！現場設有多個打卡熱點，大型雕塑，30幾幅原畫手稿，更可率先入手 Polar「香港限定版」藝術玩具人偶。親身感受潮玩獨特魅力！

活動步驟：

步驟1) 註冊成為《星島頭條》APP會員。

*成為會員後，可於 APP 內「我的」一欄內先複製會員 ID，以便填寫遊戲表格。

步驟2) 按此進入遊戲表格，遊戲表格將於即日起至2026年2月13日下午16時00分開放參加。

*每個會員須完成所有活動步驟，《星島頭條》市場部將會根據指定條件揀選得獎者。

- 《星島頭條》對活動一切安排保留最終決定權。

活動禮品：

答案最有創意送： Polar「非賣珍藏」VIP 明信片 (非賣品) & 襟章（共30套）

條款及細則：

- 遊戲時間：由即日起至2026年2月13日下午16時00分開放參加，逾時無效。

- 《星島頭條》市場部將選出30位答案最有創意的參加者獲得Polar「非賣珍藏」VIP 明信片 (非賣品) & 襟章一套。

- 每位獲得禮品之參加者，須經核實已成為《星島頭條》App 之會員。

- 參加者一旦提交參加表格便不能作出更改。

- 每個會員帳戶只限參加一次。每位得獎者只限獲得禮品乙份。

- 如發現虛假帳戶，參賽資格可被取消。

- 《星島頭條》收到參加者提交表格並核實參加者會員身份後，將以電郵通知得獎者，敬請密切留意（如收件箱沒有收到電郵，請檢查垃圾郵箱）。

- 得獎者收到換領通知後，請務必根據換領信上列明之換領方法及限期內換領，逾期無效。

- 《星島頭條》以參加者登記時提供的資料聯絡得獎者及核實得獎者身分，請確保登記的個人資料正確無誤，以免失去得獎資格。

- 所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

- 《星島頭條》並非獎品的供應商，有關獎賞的功能、外觀、保養、性能、可用性或在使用上之任何問題，《星島頭條》概不負責。

- 星島集團旗下之員工不得參與。

- 獎品之圖片只供參考，一概以實物為準。

- 如有任何爭議，《星島頭條》保留一切最終決定權。