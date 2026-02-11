Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

會員獎賞│《星島頭條》APP送Citywalk「躍馬奔騰利是封」利是封套裝30套

會員專區
會員專區
獎賞優惠．限定活動．無限驚喜
1小時前
閱讀更多
ST+ 專欄
內容

2026年馬年將至，《星島頭條》APP繼續聯乘各大商場送出多款設計新穎獨特的新春利是封套裝，最新送出Citywalk「躍馬奔騰利是封」利是封套裝30套。

荃新天地Citywalk聯乘Jumptopia推出「躍馬迎春」開心接福之旅，共設9大主題遊樂區，其中荃新天地1期主打動感闖關體驗，結合跳躍、攀爬及探索元素，讓小朋友盡情放電，而荃新天地2期則著重玩樂及創意體驗，包括波波池、小火車及多款趣味小遊戲，鼓勵小朋友發揮想像力，於新春假期盡情享受充滿活力與笑聲的親子時光。

荃新天地同步推出「躍馬奔騰利是封」，揉合幻變視覺設計，上下擺動利是封即可以見到駿馬奔騰的英姿。《星島頭條》APP將送出Citywalk「躍馬奔騰利是封」利是封套裝30套（一套8個）。大家只要立即下載《星島頭條》APP兼登記成為新會員，再填寫登記表格，即有機會獲獎。大家立即搶先下載登記啦！

Info

日期：即日至3月1日

時間：星期一至五：12pm–8pm；星期六、日及公眾假期11am–8pm

地點：荃新天地1期及2期中庭

活動步驟：

步驟1) 註冊成為《星島頭條》APP會員。

*成為會員後，可於 APP 內「我的」一欄內先複製會員 ID，以便填寫遊戲表格。

步驟2) 按此進入遊戲表格，遊戲表格將於即日起至2026年2月13日中午11時59分開放參加。

*每個會員須完成所有活動步驟，《星島頭條》市場部將會根據指定條件揀選得獎者。

- 《星島頭條》對活動一切安排保留最終決定權。

活動禮品：

答案最有創意送：Citywalk「躍馬奔騰利是封」利是封套裝30套（一套8個）

條款及細則：

- 遊戲時間：由即日起至2026年2月13日中午11時59分開放參加，逾時無效。

- 《星島頭條》市場部將選出30位答案最有創意的參加者獲得Citywalk「躍馬奔騰利是封」利是封套裝一套。

- 每位獲得禮品之參加者，須經核實已成為《星島頭條》App 之會員。

- 參加者一旦提交參加表格便不能作出更改。

- 每個會員帳戶只限參加一次。每位得獎者只限獲得禮品乙份。

- 如發現虛假帳戶，參賽資格可被取消。

- 《星島頭條》收到參加者提交表格並核實參加者會員身份後，將以電郵通知得獎者，敬請密切留意（如收件箱沒有收到電郵，請檢查垃圾郵箱）。

- 得獎者收到換領通知後，請務必根據換領信上列明之換領方法及限期內換領，逾期無效。

- 《星島頭條》以參加者登記時提供的資料聯絡得獎者及核實得獎者身分，請確保登記的個人資料正確無誤，以免失去得獎資格。

- 所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

- 《星島頭條》並非獎品的供應商，有關獎賞的功能、外觀、保養、性能、可用性或在使用上之任何問題，《星島頭條》概不負責。

- 星島集團旗下之員工不得參與。

- 獎品之圖片只供參考，一概以實物為準。

- 如有任何爭議，《星島頭條》保留一切最終決定權。

最Hit
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
01:19
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
影視圈
9小時前
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
北大嶼山公路車禍釀1死2傷 的士猛撼箭嘴車起火 男乘客拋離座撼穿擋風玻璃亡
00:41
北大嶼山公路車禍釀1死2傷 的士猛撼箭嘴車起火 男乘客拋離座撼穿擋風玻璃亡
突發
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
10小時前
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
2026-02-10 13:37 HKT
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
2026-02-10 12:52 HKT
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
2026-02-10 12:40 HKT
蔡思貝去向終有定案？穿紅衣暗示「重生」 IG刪去重要資料與TVB結束關係：故事重新開始
蔡思貝去向終有定案？穿紅衣暗示「重生」 IG刪去重要資料與TVB結束關係：故事重新開始
影視圈
6小時前
加拿大卑詩省發生校園槍擊案，消息指最少有10人死亡。法新社
01:08
加拿大高中槍擊案釀10死25傷 消息：男槍手穿女裝殺家人再到校行兇
即時國際
5小時前
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
7小時前
更多文章
會員獎賞│星島頭條APP送衍生去濕靈膠囊（加強版）（名額46份）
香港四季潮濕，尤其春季臨近，更要防止「濕邪」入侵！如果你最近出現眼腫、胃口差、身體困重、疲倦乏力或排便不暢等情況，可能已經濕氣過重。潮濕天氣來襲，袪濕要快而準，每日兩粒去濕膠囊，溫和袪濕，助你保持輕鬆
2026-02-09 14:49 HKT
會員專區