會員獎賞│星島頭條APP送衍生去濕靈膠囊（加強版）（名額46份）

香港四季潮濕，尤其春季臨近，更要防止「濕邪」入侵！如果你最近出現眼腫、胃口差、身體困重、疲倦乏力或排便不暢等情況，可能已經濕氣過重。潮濕天氣來襲，袪濕要快而準，每日兩粒去濕膠囊，溫和袪濕，助你保持輕鬆舒適。

衍生去濕靈膠囊（加強版）結合茯苓、靈芝、白朮、黃芪、薏苡仁、大棗、甘草等草本成分，並加入酸櫻桃濃縮粉及植物乳植桿菌 LM1004，有助利濕舒眠、健脾護肝、減輕濕敏症狀，同時提升抵抗力。

星島頭條 APP 現送出衍生去濕靈膠囊（加強版）46 盒（每盒 60 粒，總值 $328）。只需立即下載《星島頭條》APP並登記成為新會員，再填寫登記表格，即有機會獲得一盒。快來登記，搶先體驗！

活動步驟：

步驟1) 註冊成為《星島頭條》APP會員。

*成為會員後，可於 APP 內「我的」一欄內先複製會員 ID，以便填寫遊戲表格。

步驟2) 按此進入遊戲表格，遊戲表格將於即日起至2月15日下午15時00分開放參加。

*每個會員須完成所有活動步驟，《星島頭條》市場部將會根據指定條件揀選得獎者。

- 《星島頭條》對活動一切安排保留最終決定權。

活動禮品：

- 答案最有創意46位參加者送：衍生去濕靈膠囊（加強版）乙份

條款及細則：

- 遊戲時間：由即日起至2月15日下午15時00分，逾時無效。

- 星島頭條市場部將揀選答案最有創意的46位參加者分別送：衍生去濕靈膠囊（加強版）乙份

- 所有禮物隨機派發，款式不設挑選或更換。

- 每位獲得禮品之參加者，須經核實已成為《星島頭條》App 之會員。

- 參加者一旦提交參加表格便不能作出更改。

- 每個會員帳戶只限參加一次。每位得獎者只限獲得禮品乙份。

- 如發現虛假帳戶，參賽資格可被取消。

- 《星島頭條》收到參加者提交表格並核實參加者會員身份後，將以電郵通知得獎者，敬請密切留意（如收件箱沒有收到電郵，請檢查垃圾郵箱）。

- 得獎者收到換領通知後，請務必根據換領信上列明之換領方法及限期內換領，逾期無效。

- 《星島頭條》以參加者登記時提供的資料聯絡得獎者及核實得獎者身分，請確保登記的個人資料正確無誤，以免失去得獎資格。

- 所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

- 《星島頭條》並非獎品的供應商，有關獎賞的功能、外觀、保養、性能、可用性或在使用上之任何問題，《星島頭條》概不負責。

- 星島集團旗下之員工不得參與。

- 獎品之圖片只供參考，一概以實物為準。

- 如有任何爭議，《星島頭條》保留一切最終決定權。