會員獎賞│星島頭條APP送《情感的價值》電影換票證15套（每套2張）

沒有最爛的女兒，只有更爛父親。15年留白的親情，如何重拾愛的共鳴？

繼《世上最爛的人》後，金像提名導演約謙特艾爾（Joachim Trier）與康城影后溫娜特雲絲薇（Renate Reinsve）再度聯手，聯同金球獎最佳男配角施達倫沙士格（Stellan Skarsgard），帶來年度話題大作《情感的價值》（Sentimental Value），橫掃全球170+項電影大獎及提名，入圍奧斯卡獲9項提名！

星島頭條APP現送出《情感的價值》電影換票證15套（每套2張）。大家只要立即下載《星島頭條》APP兼登記成為新會員，再填寫登記表格，即可獲得電影換票證一套（每套2張），送完即止。大家搶先下載登記啦！

活動步驟：

步驟1) 註冊成為《星島頭條》APP會員。

*成為會員後，可於 APP 內「我的」一欄內先複製會員 ID，以便填寫遊戲表格。

步驟2) 按此進入遊戲表格，遊戲表格將於即日起至2月3日晚上11時59分開放參加。

*每個會員須完成所有活動步驟，會根據指定條件揀選得獎者。

- 《星島頭條》對活動一切安排保留最終決定權。

活動禮品：

答案最有創意送：《情感的價值》電影換票證2張，名額15個。

條款及細則：

- 遊戲時間：由即日起至2026年2月3日晚上11時59分開放參加，逾時無效。

- 《星島頭條》市場部將選出15位答案最有創意的參加者獲得《情感的價值》電影換票證2張，名額15個。

- 每位獲得禮品之參加者，須經核實已成為《星島頭條》App 之會員。

- 參加者一旦提交參加表格便不能作出更改。

- 每個會員帳戶只限參加一次。每位得獎者只限獲得禮品乙份。

- 憑券可於2026年2月9日起，到百老匯院線戲院換取《情感的價值》戲票一張。

- 電影放映期內適用。(不適用於2026年2月17日、2月18日、2月19日、4月3日、4月4日、4月6日、4月7日、5月1日及5月25日)

- 不適用於PALACE ifc、太古廣場MOViE MOViE及各戲院之指定貴賓影院。請參閱贈券上名單。

- 必須具指定之印鑑方為有效。

- 不能兌換現金。

- 影印本或損毀贈券無效。

- 在票房劃位前請先出示此券。

- 如有任何爭議，《星島頭條》及電影發行公司及戲院保留最終決定權。

- 如發現虛假帳戶，參賽資格可被取消。

- 《星島頭條》收到參加者提交表格並核實參加者會員身份後，將於7個工作天內以電郵通知得獎者，敬請密切留意（如收件箱沒有收到電郵，請檢查垃圾郵箱）。

- 得獎者收到換領通知後，請務必根據換領信上列明之換領方法及限期內換領，逾期無效。

-《星島頭條》以參加者登記時提供的資料聯絡得獎者及核實得獎者身分，請確保登記的個人資料正確無誤，以免失去得獎資格。

- 所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

-《星島頭條》並非獎品的供應商，有關獎賞的功能、外觀、保養、性能、可用性或在使用上之任何問題，《星島頭條》概不負責。

- 星島集團旗下之員工不得參與。

- 獎品之圖片只供參考，一概以實物為準。

- 如有任何爭議，《星島頭條》保留一切最終決定權。

