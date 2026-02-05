聯乘 | LEGO x CROCS 積木拖
以為只係概念作或Prototype，點知真係出！
LEGO x CROCS Brick Clog成人尺寸將於2月16日登場！
超大碼Clogs設計靈感源自真正樂高積木，鞋面上具有凸起樂高標誌，並配有可旋轉後踭帶以提供支撐。
當中每對鞋將附一個LEGO Minifigure及4對迷你版Brick Clogs（2x1 plate & 1x2 plate），每對售價US$149.99
日前TOMM¥ €A$H又攪事，於巴黎時裝週先行著住睇Show，「Paris as usual」，亦拍咗條開箱片。
兩大單位合作展開多年聯乘企劃將陸續釋出新作，包括LEGO主題Jibbitz™ charms！
