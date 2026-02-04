華御結 | 皇牌 進化

culture

嚴選頂級日本米，搭配季節時令食材，製成新鮮美味「御結」，不斷進步、謹守對食品安全及品質保證承諾嘅華御結，今回將人氣Top3經典皇牌口味「御結」本格和風燒牛肉全面升級至「御結」極上和風燒牛肉！

以原有人氣配方為基礎，進一步深化味覺層次，當中重新研發自家醬汁，加入檸檬及蒜調味，令醬汁味道更開胃，濃而不膩，滿載新鮮感，亦特別提升突出牛肉口感，配搭飽滿日本米飯，絕對大滿足！

此外，同期推出兩款具有喜慶寓意新春限定「御結」：「御結」鮑魚櫻花蝦（鮑汁拌飯）及「御結」XO醬海老，如金元寶象徵財源廣進嘅鮑魚，以高湯紅燒鮑魚汁，配合60°C慢煮方式烹調，肉質嫩滑；至於香辣口味「御結」內盛載兩隻蝦，寓意「蝦蝦大笑」，好意頭之選！

「『御結』寓意母親的愛與家庭溫暖：把炊煮好美味日本米飯加入喜愛食材，用心地以雙手相握而成，兩手相連如人與人心相連，正是『御結』意義。」

閱讀更多‧‧‧‧‧‧

text | d

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk