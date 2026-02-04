Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

華御結 | 皇牌 進化

東 TOUCH
東 TOUCH
Keep “IN” TOUCH
5小時前
閱讀更多
ST+ 專欄
內容

culture

嚴選頂級日本米，搭配季節時令食材，製成新鮮美味「御結」，不斷進步、謹守對食品安全及品質保證承諾嘅華御結，今回將人氣Top3經典皇牌口味「御結」本格和風燒牛肉全面升級至「御結」極上和風燒牛肉！

以原有人氣配方為基礎，進一步深化味覺層次，當中重新研發自家醬汁，加入檸檬及蒜調味，令醬汁味道更開胃，濃而不膩，滿載新鮮感，亦特別提升突出牛肉口感，配搭飽滿日本米飯，絕對大滿足！

此外，同期推出兩款具有喜慶寓意新春限定「御結」：「御結」鮑魚櫻花蝦（鮑汁拌飯）及「御結」XO醬海老，如金元寶象徵財源廣進嘅鮑魚，以高湯紅燒鮑魚汁，配合60°C慢煮方式烹調，肉質嫩滑；至於香辣口味「御結」內盛載兩隻蝦，寓意「蝦蝦大笑」，好意頭之選！

「『御結』寓意母親的愛與家庭溫暖：把炊煮好美味日本米飯加入喜愛食材，用心地以雙手相握而成，兩手相連如人與人心相連，正是『御結』意義。」

閱讀更多‧‧‧‧‧‧ 

text | d

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk

最Hit
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
14小時前
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
保健養生
10小時前
台南街頭發生疑似無差別斬人事件。中時新聞網
00:59
台南狂徒無差別街頭斬傷3人 一人遭捅穿腹部大量出血︱有片
兩岸熱話
6小時前
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
飲食
11小時前
愛潑斯坦案︱300萬頁公開文件變「核彈」 一文睇清涉事政商名人
愛潑斯坦案︱300萬頁公開文件變「核彈」 一文睇清涉事政商名人
即時國際
7小時前
「最強小三」五索後悔錯過追女夢？去年險陀第六胎需食事後藥 曾爆馬生性慾強與年齡不相符
「最強小三」五索後悔錯過追女夢？去年險陀第六胎需食事後藥 曾爆馬生性慾強與年齡不相符
影視圈
12小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
16小時前
「香港第一名模」暴瘦零濾鏡相流出 Deep V下現恐怖「排骨胸」 51歲真實身材震撼曝光
「香港第一名模」暴瘦零濾鏡相流出 Deep V下現恐怖「排骨胸」 51歲真實身材震撼曝光
影視圈
10小時前
更多文章
Pharrell Williams 榮獲法國最高榮譽之一
fashionPharrell日前出席法國總統馬克龍Emmanuel Macron官邸愛麗舍宮Élysée Palace舉行法國榮譽軍團勳章（Chevalier de la Légion d’honn
2026-02-03 00:00 HKT
東 TOUCH