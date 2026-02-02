Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

家居 | Molteni&C 大師設計旗艦店

6小時前
culture

當然，毋庸置疑，好多經典設計絕對屬永恒雋永傳世之作，不過好多人都只一窩蜂跟風，將USM、Pierre Jeanneret、Charlotte Perriand、野口勇Akari燈、Jean Prouvé、Vitsœ、Wassily chair、Eames等硬塞於部屋中，儼如倒模示範單位，根本一式一樣全無個性可言，畢竟世界上有更多其他可能性！

好似早前於銅鑼灣開始營運意大利頂級家具品牌Molteni&C最新6,000平方尺兩層旗艦店之中，就匯聚殿堂級建築師、城市 / 空間 / 室內 / 家具設計大師代表作，如Jean Nouvel、Foster + Partners、Herzog & de Meuro、Christophe Delcourt、Vincent Van Duysen等，當中由Aldo Rossi設計一張具有抽屜和可拉出式桌面木質書桌CARTEGGIO，如百葉窗設計滿載觸感溫度（總覺得一打 / 拉開可以當作砧板切麵包之用），於寫字枱上整理和重新安排日常事務之餘，更喚起某年代Nostalgia兒時回憶，放置家居電話及厚厚電話簿！

Molteni&C

銅鑼灣開平道1號CUBUS地下及1樓

2868 1134

