會員獎賞│《星島頭條》APP送Mira Place「金馬迎春」利是封套裝30套

2026年馬年將至，《星島頭條》APP繼續聯乘各大商場送出多款設計新穎獨特的新春利是封套裝，最新送出Mira Place「金馬迎春」利是封套裝30套。

Mira Place今個農曆新年打造桃花滿「緣」新春打卡裝置，以馬年開運五步曲帶大家漫遊桃花園，祈求來年人緣暴升，迎接桃花盛開的馬年！當中設全港首個12米高「滿天福『緣』桃花樹」裝置，超過3,888朵爛漫的大小桃花由黃金色的巨大樹幹一直延展到上空，更有「花蝶良緣橋」、「桃氣花語開運風車」，以及「馬年祥雲雅座」，寓意吉祥好運，明艷照人！

Mira Place同步推出「金馬迎春」利是封套裝，巧妙融合傳統雕花鏤刻工藝，以細緻的印壓花紋勾勒出「金馬迎春」的優美姿態，象徵馬年的吉祥與繁榮。

《星島頭條》APP將送出Mira Place「金馬迎春」利是封套裝30套（一套8個）。大家只要立即下載《星島頭條》APP兼登記成為新會員，再填寫登記表格，即有機會獲獎。大家立即搶先下載登記啦！

Info

Mira Place桃花滿「緣」新年佈置

日期：1月28日至3月1日

地點：Mira Place 1中庭

開放時間：上午10時至晚上10時

活動步驟：

步驟1) 註冊成為《星島頭條》APP會員。

*成為會員後，可於 APP 內「我的」一欄內先複製會員 ID，以便填寫遊戲表格。

步驟2)按此進入遊戲表格，遊戲表格將於即日起至2026年2月1日晚上23時59分開放參加。

*每個會員須完成所有活動步驟，《星島頭條》市場部將會根據指定條件揀選得獎者。

- 《星島頭條》對活動一切安排保留最終決定權。

活動禮品：

答案最有創意送：Mira Place「金馬迎春」利是封套裝30套（每套8個利是封）

條款及細則：

- 遊戲時間：由即日起至2026年2月1日晚上11時59分開放參加，逾時無效。

- 《星島頭條》市場部將選出30位答案最有創意的參加者獲得Mira Place「金馬迎春」利是封套裝一套。

- 每位獲得禮品之參加者，須經核實已成為《星島頭條》App 之會員。

- 參加者一旦提交參加表格便不能作出更改。

- 每個會員帳戶只限參加一次。每位得獎者只限獲得禮品壹份。

- 如發現虛假帳戶，參賽資格可被取消。

- 《星島頭條》收到參加者提交表格並核實參加者會員身份後，將於7個工作天內以電郵通知得獎者，敬請密切留意（如收件箱沒有收到電郵，請檢查垃圾郵箱）。

- 得獎者收到換領通知後，請務必根據換領信上列明之換領方法及限期內換領，逾期無效。

- 《星島頭條》以參加者登記時提供的資料聯絡得獎者及核實得獎者身分，請確保登記的個人資料正確無誤，以免失去得獎資格。

- 所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

- 《星島頭條》並非獎品的供應商，有關獎賞的功能、外觀、保養、性能、可用性或在使用上之任何問題，《星島頭條》概不負責。

- 星島集團旗下之員工不得參與。

- 獎品之圖片只供參考，一概以實物為準。

- 如有任何爭議，《星島頭條》保留一切最終決定權。