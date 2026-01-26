會員獎賞│《星島頭條》APP送新城市廣場「沙田四景．緣滿新春」利是封禮盒30套

2026年馬年將至，《星島頭條》APP繼續聯乘各大商場送出多款設計新穎獨特的新春利是封套裝，最新送出新城市廣場「沙田四景．緣滿新春」利是封禮盒30套。

新城市廣場將以四時之花為靈感打造「花開結緣・風生水起」新春裝置，商場1期3樓中庭將設置5大祈緣打卡園區，當中的360度全景漫天飛花全景拍攝區是必影打卡點，更有3.5米高超巨型蘭花、祈緣風車及心型百花拱門等。

商場更推出「沙田四景．緣滿新春」利是封禮盒，以車公廟風車、城門河舞獅、馬場得勝及沙田友的集體回憶音樂噴泉沙田名勝為設計靈感，採用立體浮雕及炫彩燙金的藝術效果營造視覺層次、豐富手感和喜慶貴氣，結合迷你互動轉盤裝置，令這些福運象徵栩栩如生。

《星島頭條》APP將送出新城市廣場「沙田四景．緣滿新春」利是封禮盒30套（內含4款利是封，每款2個，總共8個）。大家只要立即下載《星島頭條》APP兼登記成為新會員，再填寫登記表格，即有機會獲獎。大家立即搶先下載登記啦！

Info

新城市廣場【花開結緣・風生水起】

日期：1月23日至3月3日

時間：上午10時至晚上10時

地點：新城市廣場1期3樓中庭

活動禮品：

新城市廣場「沙田四景．緣滿新春」利是封禮盒

