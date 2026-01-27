Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰餐 | Soi Thong 銅巷泰式街頭美食

傳承傳統路上，對應時代品味變更，賦予自己風格，提升至極致Another level！

嶄新泰式餐廳Soi Thong中文名字為「銅巷」，「Soi」泰語＝「小巷」，「Thong」＝「金色」，借「銅」與「金」諧音，展現餐廳位於銅鑼灣街頭美食真摯人情味及散發金色光芒泰菜魅力。

餐廳由入廚逾30年、曾於澳門新葡京酒店擔任泰菜主廚長達19年、親自主理已故賭王何鴻燊先生專屬餐膳嘅總廚Chomchuen Pornphen主理，精通傳統泰菜與Fusion菜，擅長以匠人手藝重新演繹正宗地道泰北街頭美食，餐廳堅持所有核心醬汁及湯底每日手工新鮮製作，並嚴選頂級食材，包括阿根廷赤蝦、日本和牛等，締造主打招牌「泰北古法船麵」、「泰北咖哩湯麵」，可搭配日本A4和牛或秘製泰式燒肉享用，每日熬煮達6小時香辣濃郁湯底＋新鮮配料，賦予現代創意，重新詮釋泰國小巷經典滋味，另外如泰式豬手飯、泰式手打蝦餅配秘製甜酸汁、泰式地道串燒配泰北沙嗲醬等，將地道泰國街頭小吃與現代精緻體驗融合！

Chomchuen Pornphen主廚：「廚房是一切熱情起點，而將多年手藝傳承給年輕一代，則是現階段使命。」

Soi Thong

銅鑼灣謝斐道528號地下

2838 9190

text | d

