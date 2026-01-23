Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

最新｜1156期《CAZ Buyer車買家》已經出版！！

Caz Buyer 車買家
Caz Buyer 車買家
買車前指定汽車刊物
1小時前
一直喺二手車市場處於領先地位嘅《CAZ Buyer車買家》，同主攻新車消息、走專業路綫嘅《駕駛艙》，合併成「汽車」版塊，內容更精采更多元化，就好似去咗一間汽車百貨公司咁，裏面有新車部、二手車部、維修部、美容部，除咗本地之外，仲會有世界各地嘅私家車、商用車、電單車資訊，應有盡有！

《CazBuyer 車買家》1156期

📍於便利店、各大報攤發售（HK$12）

📍亦在以下地點免費派發（數量有限，派完即止）：

全港Shell 油站、Ferrari淺水灣陳列室、Maserati淺水灣陳列室、Toyota九龍灣旗艦店、MINI Hong Kong荃灣陳列室、Volvo灣仔陳列室、Volvo沙田維修中心、香港宏益汽車租賃服務、i-Auto Mall 智能車展、九龍灣綜合名車展、灣仔會展一號車場、上水極速汽車服務中心、人汽名車薈、NTI快速汽車護理、八方汽車、白石高爾夫球場、大埔船會、大昌行認可易手車、香港汽車城、九龍城優質名車城、尖東名車館

➡️瀏覽《CAZ Buyer車買家》網站 www.cazbuyer.com

➡️訂閱《CAZ Buyer車買家》YouTube頻道 https://bit.ly/3xNJzff

➡️瀏覽《CAZ Buyer車買家》Facebook 專頁 https://www.facebook.com/cazbuyer

