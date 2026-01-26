聯乘 | Parra x OTW by VANS OLD SKOOL 36 PP色

fashion

曾為九十年代VANS滑板隊員、阿姆斯特丹藝術家Parra與VANS再度合作，於VANS高端系列「OTW by VANS」釋出VANS OLD SKOOL 36 PP，以OLD SKOOL（又名36，VANS於1977年推出第二款滑板鞋）為原型，經過重新設計，採用波浪形麂皮拼接、不對稱細節和大膽鮮明對比撞擊配色方案，加上賦予Parra獨有字體、色彩、圖案訂製鞋舌標籤、鞋墊以及鞋盒，象徵品牌作為探索設計和創造全新體驗平台演變，展現獨特魅力視覺效果，融合藝術與滑板文化，昇華為可穿戴藝術品！

Parra x OTW by VANS OLD SKOOL 36 PP聯名鞋款將於1月21日登場！

Fade to color.

