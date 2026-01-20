Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

會員獎賞│《星島頭條》APP送太古城中心「福滿松盆」利是封30套

會員專區
會員專區
獎賞優惠．限定活動．無限驚喜
2小時前
閱讀更多
ST+ 專欄
內容

2026年馬年將至，《星島頭條》APP將聯乘各大商場，推出新春連環賞，送出多款設計新穎獨特的新春利是封套裝。最新新春連環賞送出太古城中心「福滿松盆」利是封套裝30套。

今年太古城中心帶來《福運松林》新春主題佈置，攜手青年藝術家謝凸，將其品牌「松與松」筆下形象鮮明的松樹插畫及傳統盆栽文化的元素及時下「新禪生活」的精神帶到商場。

主題佈置以主角「睡眼青松」設計8大打卡裝置，當中最矚目的是可走進內部打卡的5米高「常滿聚抱樹」，毛絨絨的松樹仿真手感讓人沾滿好運，抱起松葉及巨型大吉咕𠱸能令好運蒸蒸日上；加上5米長的「飛龍接福」、7米高的「開運松此喜」、以及「一路幸福」松緣橋等，讓大家開啟從「迎福」、「聚財」到「求緣」的美滿開運旅程！

太古城中心更與「松與松」推出全新「福滿松盆」利是封套裝，利是封猶如一座「開運小松林」，讓長壽福運、健康平安的美好祝願縈繞新春。

《星島頭條》APP將送出太古城中心「福滿松盆」利是封套裝30套（每套8個利是封）。大家只要立即下載《星島頭條》APP兼登記成為新會員，再填寫登記表格，即有機會獲獎。大家立即搶先下載登記啦！

Info

《福運松林》新春主題佈置

日期：1月30日至3月3日

地點：太古城中心二樓中庭及中橋

活動步驟：

步驟1) 註冊成為《星島頭條》APP會員。

*成為會員後，可於 APP 內「我的」一欄內先複製會員 ID，以便填寫遊戲表格。

步驟2) 按此進入遊戲表格，遊戲表格將於即日起至2026年1月25日晚上23時59分開放參加。

*每個會員須完成所有活動步驟，《星島頭條》市場部將會根據指定條件揀選得獎者。

- 《星島頭條》對活動一切安排保留最終決定權。

活動禮品：

答案最有創意送：太古城中心「福滿松盆」利是封30套（一套8個）

條款及細則：

- 遊戲時間：由即日起至2026年1月25日晚上11時59分開放參加，逾時無效。

- 《星島頭條》市場部將選出30位答案最有創意的參加者獲得太古城中心「福滿松盆」利是封一套。

- 每位獲得禮品之參加者，須經核實已成為《星島頭條》App 之會員。

- 參加者一旦提交參加表格便不能作出更改。

- 每個會員帳戶只限參加一次。每位得獎者只限獲得禮品乙份。

- 如發現虛假帳戶，參賽資格可被取消。

- 《星島頭條》收到參加者提交表格並核實參加者會員身份後，將於7個工作天內以電郵通知得獎者，敬請密切留意（如收件箱沒有收到電郵，請檢查垃圾郵箱）。

- 得獎者收到換領通知後，請務必根據換領信上列明之換領方法及限期內換領，逾期無效。

- 《星島頭條》以參加者登記時提供的資料聯絡得獎者及核實得獎者身分，請確保登記的個人資料正確無誤，以免失去得獎資格。

- 所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

- 《星島頭條》並非獎品的供應商，有關獎賞的功能、外觀、保養、性能、可用性或在使用上之任何問題，《星島頭條》概不負責。

- 星島集團旗下之員工不得參與。

- 獎品之圖片只供參考，一概以實物為準。

- 如有任何爭議，《星島頭條》保留一切最終決定權。

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
23小時前
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
影視圈
10小時前
搜救人員在現場找尋失蹤直升機。請者提供圖片
01:00
日本阿蘇火山直升機失蹤現場照片曝光 香港遊客：天氣多雲或影響能見度
即時國際
1小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
2026-01-19 17:51 HKT
飲用水風波︱陳嘉信不停退休金？ 楊何蓓茵：下屬未及時上報故無疏忽
飲用水風波︱陳嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人員責任及後果
政情
5小時前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
01:19
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
社會
9小時前
02:04
飲用水風波｜政府撤回陳嘉信授勳 回歸至今12人遭「搣柴」 許仕仁勳銜最高（附名單）
政情
6小時前
飲用水風波︱政府撤回向陳嘉信頒授銀紫荊星章決定 稱陳嘉信作為部門首長應承擔責任 另懲處三名物流署人員包括首長級
02:43
飲用水風波︱政府撤回陳嘉信銀紫荊星章 稱部門首長應承擔責任 另懲處物流署3人員包括首長級
政情
8小時前
阿Sa蔡卓妍認愛後姊弟戀火速升溫 《東周刊》獨家直擊Elvis獲億元富婆女友認可入住豪宅
阿Sa蔡卓妍認愛後姊弟戀火速升溫 《東周刊》獨家直擊Elvis獲億元富婆女友認可入住豪宅
即時娛樂
7小時前
更多文章
會員獎賞｜《星島頭條》APP送亞洲素食展門票換領券150份 逾6000款素食產品搶先睇
第12屆「亞洲素食展」及首屆「亞洲活力生活博覽」將於1月23至25日假灣仔會展舉行。今年以「素‧養生活」及「活出精彩‧活出健康」為主題，作為全港最大型的素食及綠色生活展覽，大家更可搶先了解全場超過6,
2026-01-13 11:20 HKT
會員專區