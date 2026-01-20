會員獎賞│《星島頭條》APP送太古城中心「福滿松盆」利是封30套

2026年馬年將至，《星島頭條》APP將聯乘各大商場，推出新春連環賞，送出多款設計新穎獨特的新春利是封套裝。最新新春連環賞送出太古城中心「福滿松盆」利是封套裝30套。

今年太古城中心帶來《福運松林》新春主題佈置，攜手青年藝術家謝凸，將其品牌「松與松」筆下形象鮮明的松樹插畫及傳統盆栽文化的元素及時下「新禪生活」的精神帶到商場。

主題佈置以主角「睡眼青松」設計8大打卡裝置，當中最矚目的是可走進內部打卡的5米高「常滿聚抱樹」，毛絨絨的松樹仿真手感讓人沾滿好運，抱起松葉及巨型大吉咕𠱸能令好運蒸蒸日上；加上5米長的「飛龍接福」、7米高的「開運松此喜」、以及「一路幸福」松緣橋等，讓大家開啟從「迎福」、「聚財」到「求緣」的美滿開運旅程！

太古城中心更與「松與松」推出全新「福滿松盆」利是封套裝，利是封猶如一座「開運小松林」，讓長壽福運、健康平安的美好祝願縈繞新春。

《星島頭條》APP將送出太古城中心「福滿松盆」利是封套裝30套（每套8個利是封）。大家只要立即下載《星島頭條》APP兼登記成為新會員，再填寫登記表格，即有機會獲獎。大家立即搶先下載登記啦！

Info

《福運松林》新春主題佈置

日期：1月30日至3月3日

地點：太古城中心二樓中庭及中橋

活動步驟：

步驟1) 註冊成為《星島頭條》APP會員。

*成為會員後，可於 APP 內「我的」一欄內先複製會員 ID，以便填寫遊戲表格。

步驟2) 按此進入遊戲表格，遊戲表格將於即日起至2026年1月25日晚上23時59分開放參加。

*每個會員須完成所有活動步驟，《星島頭條》市場部將會根據指定條件揀選得獎者。

- 《星島頭條》對活動一切安排保留最終決定權。

活動禮品：

答案最有創意送：太古城中心「福滿松盆」利是封30套（一套8個）

條款及細則：

- 遊戲時間：由即日起至2026年1月25日晚上11時59分開放參加，逾時無效。

- 《星島頭條》市場部將選出30位答案最有創意的參加者獲得太古城中心「福滿松盆」利是封一套。

- 每位獲得禮品之參加者，須經核實已成為《星島頭條》App 之會員。

- 參加者一旦提交參加表格便不能作出更改。

- 每個會員帳戶只限參加一次。每位得獎者只限獲得禮品乙份。

- 如發現虛假帳戶，參賽資格可被取消。

- 《星島頭條》收到參加者提交表格並核實參加者會員身份後，將於7個工作天內以電郵通知得獎者，敬請密切留意（如收件箱沒有收到電郵，請檢查垃圾郵箱）。

- 得獎者收到換領通知後，請務必根據換領信上列明之換領方法及限期內換領，逾期無效。

- 《星島頭條》以參加者登記時提供的資料聯絡得獎者及核實得獎者身分，請確保登記的個人資料正確無誤，以免失去得獎資格。

- 所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

- 《星島頭條》並非獎品的供應商，有關獎賞的功能、外觀、保養、性能、可用性或在使用上之任何問題，《星島頭條》概不負責。

- 星島集團旗下之員工不得參與。

- 獎品之圖片只供參考，一概以實物為準。

- 如有任何爭議，《星島頭條》保留一切最終決定權。