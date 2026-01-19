聯乘 | The Stone Roses x Manchester United x adidas

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英國曼徹斯特傳奇樂隊The Stone Roses x adidas再度合作系列登場！

當中包括聯乘Tee及兩對與曼聯三聯名鞋款：

The Stone Roses x Manchester United x adidas Tobacco「White Gum」

The Stone Roses x Manchester United x adidas ZX600

米白色麂皮＋生膠鞋底賦予八十年代復古風格，鞋墊、鞋舌分別賦予石玫瑰於1989年推出石破天驚同名經典專輯封面圖案（John Squire設計、受Jackson Pollock影響）、揚名檸檬標誌、〈I Wanna Be Adored〉、〈Where Angels Play〉歌名細節，鞋墊上更印有曼聯隊徽，向Madchester曼徹斯特音樂、Indie dance以及曼聯足球文化、球迷熱情作出致意，令人回溯當年漁夫帽＋闊腳褲初生之犢桀驁不馴歲月！

懷念MANI。

text | n

