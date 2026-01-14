Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聯乘 | Netflix x CONVERSE ALL STAR AGED HI 黑紅

1小時前
《怪奇物語》最終回又或早前收購事件，令Netflix成為沸沸揚揚話題，而Netflix x CONVERSE ALL STAR AGED HI聯名鞋款將於1月23日日本登場！

以ALL STAR AGED為原型，鞋身採用黑紅配色設計，融合黑色麂皮、帆布和光滑皮革異素材組合，並以標誌性紅色點綴。鞋側飾有刺繡Netflix品牌，鞋舌內側則縫上印有Netflix標誌性笑臉圖示標籤，展現Netflix多元內容世界觀。隨鞋附上紅色備用鞋帶和特製原廠鞋盒，每對售價22,000yen。

