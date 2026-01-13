家居服 | 新木優子 x SNIDEL HOME 當下
演員 / 模特兒 / 品牌形象代言人新木優子與SNIDEL HOME第三回合作SNIDEL HOME meets YUKO ARAKI將於本周五登場！
賦予標誌性雪納瑞犬和花卉圖案，締造出滿載趣味系列，完美融合新木優子對日常穿搭「今、着たい（當下）我想現在就穿」概念和日常穿搭靈感，從布料、配色、剪裁、鈕扣，每個細節都精益求精，別注系列蘊含著希望、可愛與幸福～～
新木優子：
「無論居家或外出，你都希望穿著心儀衣物，享受無比放鬆舒適感。
我們精心締造一系列新品，完美融合你這一願望，以及你此刻最想擁有的設計。
這一系列新品注重細節，充滿趣味性，讓你在享受時尚同時也能感受到它的魅力。
我們希望這些新品能為你的日常生活增添色彩，並溫柔地陪伴你。」
