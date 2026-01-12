聯乘 | POTR x G-SHOCK DW-5600 碧藍
「G-SHOCK為日本領先腕錶製造商之一CASIO於1983年創立腕錶品牌，秉持著『即使跌落也不會損壞』理念，為腕錶領域引入全新堅韌概念。
今回POTR x G-SHOCK聯名錶款以DW-5600標準款DW-5600UE-1JF為基礎，傳承初代DW-5000經典基因。錶身各處均以POTR標誌性色彩碧藍色為點綴。開啟背光後，POTR標誌會顯現，錶背則錒刻有POTR笑臉圖案，錶帶印有POTR和『YOSHIDA & Co.』標誌，使其成為別注版款式。」
POTR x G-SHOCK DW-5600聯名腕錶將於本周六登場，僅於日本PORTER STORE門市（部分門市除外）及YOSHIDA & Co.官方線上商店獨家販售（售價¥25,300）
