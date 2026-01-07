Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

會員獎賞│《星島頭條APP》送ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮2025（共30張）

4小時前
閱讀更多
新一屆「ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮」即將舉行，今年大會特別新增「ArtCan嶄新藝術大獎」，以表揚喺嶄新IP、嶄新Digital Art、嶄新藝術文化跨界創作、嶄新藝術文化進步，以及嶄新藝術文化推廣等5大層面上有傑出表現嘅藝術文化單位。文化體育及旅遊局局長羅淑佩將再度支持活動並擔任主禮嘉賓，而 香港故宮文化博物館 館長吳志華博士 仲會發表專題演講。

《星島頭條》APP將送出Artcan 藝術文化論壇暨頒獎禮2025門票（1月16日）（共30張）。只要立即下載《星島頭條》APP兼登記成為新會員，再填寫登記表格，即有機會獲獎。大家立即搶先下載登記啦！

遊戲方法：

步驟1) 註冊成為《星島頭條》APP會員。

*註冊成為會員後，可於 APP 內「我的」一欄內先複製會員 ID，以便填寫登記表格。

步驟2) 填妥此遊戲表格，遊戲表格將於即日起至2026年1月13日下午15時00分開放參加。

步驟3) 讚好《星島頭條》ArtCan專頁

*每個會員須完成所有活動步驟，會根據指定條件揀選得獎者。

- 《星島頭條》對活動一切安排保留最終決定權。

禮品資訊：  

答案最有創意送：ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮2025乙張 (名額15個）

條款細則：

- 遊戲時間：由即日起至2026 年1月13日下午15時00分開放參加，逾時無效。

- 《星島頭條》市場部將選出共15位答案最有創意的參加者獲得ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮2025乙張(名額15個）。

- 每位獲得禮品之參加者，須經核實已成為《星島頭條》App 之會員。

- 參加者一旦提交參加表格便不能作出更改。

- 每個會員帳戶只限參加一次。每位獲選參加者只限獲得禮品乙份。

- 如發現虛假帳戶，參賽資格可被取消。

- 《星島頭條》收到參加者提交表格並核實參加者會員身份後，將於5 個工作天內以電郵通知得獎者，敬請密切留意（如收件箱沒有收到電郵，請檢查垃圾郵箱）。

- 得獎者收到換領通知後，請務必根據換領信上列明之換領方法及限期內換領，逾期無效。

- 《星島頭條》以參加者登記時提供的資料聯絡得獎者及核實獲選參加者身分，請確保登記的個人資料正確無誤，以免失去工作坊資格。

- 所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

- 《星島頭條》並非禮品的供應商，有關獎賞的功能、外觀、保養、性能、可用性或在使用上之任何問題，《星島頭條》概不負責。

- 星島集團旗下之員工不得參與。

- 獎品之圖片只供參考，一概以實物為準。

- 如有任何爭議，《星島頭條》保留一切最終決定權。

