會員獎賞｜《星島頭條》APP送SWEET MONSTER旅行毛巾及隨行攪拌杯

今個聖誕大家多添一點「韓」意！上水中心購物商場（SSC）與新都城中心一期（MCPOne）由即日起至2026 年1 月4 日聯乘韓國人氣IP Sweet Monster 呈獻「『型』玩Sweet Monster 聖誕遊樂園」！

今次活動精心策劃多個特色打卡場景及互動遊戲，包括刺激好玩的「拍、拍、拍！閃亮聖誕樹大挑戰」，與潮萌主角Bluemon 近距離互動，以及超Chill DJ 音樂派對，全方位展現Sweet Monster 攪鬼趣怪的獨特魅力。

MCPOne 以「跳樓機」為主題打卡點，大家可以與Sweet Monster 朋友一起體驗極限遊樂設施，定格錯覺設計，模擬身處高空急速下墜的瞬間，感受極速俯衝的刺激快感。另外，更有Monster Beat DJ 音樂派對，大家踏上繽紛閃爍的dancingfloor，腳踩地板，燈光會隨著節奏即時亮起，創造出炫目光影效果，MCPOne 更為有多組趣味「魚眼鏡」及街頭塗鴉風格打卡牆，讓大家輕鬆拍出最具個性的聖誕開心Moment！

至於SSC 則以「Sweet Monster 雲霄飛車」為主題，由Bluemon 與朋友帶領各位暢玩有 的聖誕雲霄飛車打卡，絕對是情侶與家庭合照首選熱點！另外更有「3米高巨型爆谷DJ Station」，裝置內設有互動按鈕，牆身燈效會隨著按動而變化，猶如爆谷的香甜氣息在空中綻放！除此之外，還可到「Bluemon 毛毛鏡子」前拍出獨一無二、鬼馬玩味的照片，為冬日留下溫馨一刻！

