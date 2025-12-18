Cloudy Bay | 長相思 酒
閱讀更多
內容
culture
《It's Never Over, Jeff Buckley》紀錄片末Jeff與媽媽電話錄音對話，展現思念深情，某人 / 事 / 情 / 物，每逢佳節特別惦念，屬於分享嘅季節，搭配淺嚐美酒，悸動，更甚。
紐西蘭葡萄酒品牌Cloudy Bay酒莊旗艦葡萄品種Sauvignon Blanc，饒有意思名字長相思，嶄新Cloudy Bay Sauvignon Blanc 2025為一瓶開闊、個性鮮明混釀，酒體帶有桃子、接骨木花、泰國青檸及鮮榨檸檬香氣。入口帶有明亮檸檬醬與桃駁李多重風味，伴隨清新海鹽與青草香氣，令人聯想起暖日餘暉中拂面涼爽海風。整體口感平衡細緻，中調精緻口感以鋼切檸檬酸澀調和風味，尾韻優雅悠長。
text | d
🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk
💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk
💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk
最Hit
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S 屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
2025-12-16 18:29 HKT