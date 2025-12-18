Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Cloudy Bay | 長相思 酒

東 TOUCH
東 TOUCH
Keep “IN” TOUCH
1小時前
閱讀更多
ST+ 專欄
內容

culture

《It's Never Over, Jeff Buckley》紀錄片末Jeff與媽媽電話錄音對話，展現思念深情，某人 / 事 / 情 / 物，每逢佳節特別惦念，屬於分享嘅季節，搭配淺嚐美酒，悸動，更甚。

紐西蘭葡萄酒品牌Cloudy Bay酒莊旗艦葡萄品種Sauvignon Blanc，饒有意思名字長相思，嶄新Cloudy Bay Sauvignon Blanc 2025為一瓶開闊、個性鮮明混釀，酒體帶有桃子、接骨木花、泰國青檸及鮮榨檸檬香氣。入口帶有明亮檸檬醬與桃駁李多重風味，伴隨清新海鹽與青草香氣，令人聯想起暖日餘暉中拂面涼爽海風。整體口感平衡細緻，中調精緻口感以鋼切檸檬酸澀調和風味，尾韻優雅悠長。

閱讀更多‧‧‧‧‧‧ 

text | d

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk

最Hit
宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 消息為宏福苑新舊業主立案法團主席
01:51
宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 消息為宏福苑新舊業主立案法團主席
突發
6小時前
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
影視圈
10小時前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
飲食
10小時前
奧斯卡2026｜《破‧地獄》止步初選名單 《國寶》與《選擇有罪》躋身「最佳國際電影」15強
奧斯卡2026｜《破‧地獄》止步初選名單 《國寶》與《選擇有罪》躋身「最佳國際電影」15強
影視圈
11小時前
Janice Man文詠珊秘密產子後首曝光 見證「黃金新娘」驚人背景 婚宴奢華直逼古代宮廷
Janice Man文詠珊秘密產子後首曝光 見證「黃金新娘」驚人背景 婚宴奢華直逼古代宮廷
影視圈
8小時前
消委會交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
社會
14小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
6小時前
除夕跨年煙花匯演取消 旅發局：倒數活動移師中環遮打道行人專用區
除夕跨年煙花匯演取消 旅發局：倒數活動移師中環遮打道行人專用區
社會
5小時前
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
影視圈
15小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
更多文章
BVLGARI | Pour Homme 大吉嶺茶香
beauty無力感再度來襲，儼如多年後再深層次PTSD，實在需要抒解舒緩，斗室內、身體髮膚飄逸滲透香氣當然有助於達至和諧之境，BVLGARI調香師Jacques Cavalier於大吉嶺茶淡香水 /
2025-12-17 00:00 HKT
東 TOUCH