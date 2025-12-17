Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

BVLGARI | Pour Homme 大吉嶺茶香

2小時前
無力感再度來襲，儼如多年後再深層次PTSD，實在需要抒解舒緩，斗室內、身體髮膚飄逸滲透香氣當然有助於達至和諧之境，BVLGARI調香師Jacques Cavalier於大吉嶺茶淡香水 / 淡香精中實現嗅覺力量完美平衡，傳遞清新、舒適、微妙、強烈、能量、和平多種治癒性感覺，將「親密感」和「疏離感」有機結合，展現現代、平衡氣息。

大吉嶺茶香調自然清新，令人沉浸於自身和世界平衡和諧之間，追求和諧過程中，給予純淨、寧靜和自由力量。大吉嶺茶淡香水中天然成分令人沉浸於舒緩輕鬆愉悅感中，木質香調和諧，麝香香調純淨，提升柔和感，癒創木深度與佛手柑閃亮表面，賦予一抹溫暖溫度感。

今回全新升級香水瓶特別配上鋅合金瓶蓋，彰顯香氛優雅調性，同系列另有大吉嶺茶香男士沐浴露，同樣蘊含大吉嶺茶香調，癒創木精華和麝香，讓肌膚沉浸於雋永和諧舒適體驗。

text | w

