@cosme | HONG KONG 首間海外巨大旗艦店

每回到東京都Must check原宿駅前 @cosme TOKYO，而呢間日本超人氣美妝店首間海外旗艦店 @cosme HONG KONG 今日正式開始營運！

一站式龐然大物旗艦店樓高3層，佔地超過14,000平方呎，每樓層都細緻劃分設有不同美妝區域、互動裝置，如一入門口最大亮點「@cosme 港日美妝大賞區」、KANEBO期間限定店、mini COSME迷你美妝專區、Lululun期間限定店、@cosme 暢銷排行榜、專屬香氛測試機及香氛區、肌膚檢測區、面膜牆、扭蛋 / 夾公仔機等，而且夠集中，經典彩妝、護膚熱賣品、限量新品應有盡有，可以鉅細靡遺行足成日，輕易成為全港規模最大美妝殿堂 / 東亞地區最大美妝品專門店之一，當中匯聚超過450個品牌與超過8,000款精選產品，其中更包括超過30個日韓人氣美妝品牌首次進軍香港，可以於巨大空間輕鬆自由行逛、盡情體驗、探索、揀啱屬於自己嘅美妝品！

首次進入香港市場 日本品牌：

UNMIX / muice / tilnus / sorule / PHOEBE BEAUTY UP / EKATO / MOTON /ROAliu

首次進入香港市場 韓國品牌：

Beauty of Joseon / LAKA / Dr. For Hair / Anua / d'Alba / Genabelle / Whipped / Purito Seoul / OOTD / 107 / Milktouch / Ultru / Laundryou / PODL / Makeprem / The Lab by Blandoux / Heveblue / Dinto / Nuse / Narka / Two Slash Four / Mude / Heart Percent / Milktouch / Entrophy Beauty / Son & Park / Javin De Seoul / Risky / Tiny Wonder / VERAMORE

@cosme HONG KONG旗艦店

尖沙咀亞士厘道7號

text | w

