會員獎賞｜ 《星島頭條》APP送逾萬元精美家電保健品及工展會免費入場券200張

一年一度的「第59屆工展會」將於12月13日至2026年1月5日假銅鑼灣維多利亞公園舉行，為期24日。今年大會推出4大購物優惠，包括「$10暖心購」、「開鑼狂賞周」、「聖誕激抵大放送」及「閉幕優惠大激賞」，推出數百款低至「1折」及「1元」的破底價購物優惠；場內超過100間參展商更推出「銀色消費優惠」，為持「長者咭」及「樂悠咭」人士提供額外5%折扣；更有多重獎賞活動大送超過400萬豐富禮品，加上連串豐富節目，必讓市民盡情購物，共渡聖誕節及元旦新年。

今屆工展會設12大主題展區共逾900個戶外攤位，從地道美食到各樣生活所需品一應俱全；今屆更特別推出「家鄉風味區」與「樂齡活力區」兩大全新主題展區。「家鄉風味區」雲集蒙古、呼和浩特、四川、黑龍江、甘肅、大連、廈門、吉林、雲南、寧夏、武夷山及新疆等12個省市的地道特產，盡享舌尖上的家鄉情懷。「樂齡活力區」則為中老年人而設，展出多款健康食品、個人護理用品、保健產品、中成藥及營養補充品等，鼓勵樂齡人士實踐健康、自在、有活力的樂齡生活。

深受市民歡迎的「Chill飲Chill食區」，繼續滙聚世界各地的特色美酒佳餚，感受Chill爽氣氛，伴隨Busking街頭音樂及DJ捽碟表演，讓大家享受輕鬆時光；而「美食廣場」熟食區亦齊集超過30個熟食攤位，必食推介包括碗仔翅、佛跳牆、鮑魚、蛇羹、日式章魚小丸子、泰國特選椰皇、台灣芒果糯米飯、韓國燒魷魚、冰糖葫蘆、芒果糯米糍、榴槤千層蛋糕，以及各款特式飲品。

《星島頭條》APP今次更特別送出「第59屆工展會」免費入場券200張（名額100個），以及總值超過$13,000元的小家電和保健品，其中包括CUCKOO廚具消毒殺菌機（價值HK$680 X 4）、樂斯牌脆意寶（價值HK$1,288 X 5）、蟲草坊靈芝孢子油膠囊（價值HK$2,088 X 2）。只要立即下載《星島頭條》APP兼登記成為新會員，再填寫登記表格，即可有機會獲獎。大家立即搶先下載登記啦！

第59屆工展會

展覽日期：2025年12月13日至2026年1月5日

展覽時間：

13 - 22/12：11am-9pm

23 - 31/12：11am-10pm

1 - 4/1：11am-9pm

5/1 (最後一日)：11am-8pm

（展覽會於每天結束前30分鐘停止參觀人士進場；最後一天提早至結束前1小時，晚上7時後免費入場）

地 點：香港銅鑼灣維多利亞公園

查 詢：www.hkbpe.com.hk

精美禮物：

1、蟲草坊靈芝孢子油膠囊 （價值$2,088，名額2個）

2、樂斯牌脆意寶（價值$1,288，名額5個）

3、CUCKOO廚具消毒殺菌機（價值$680，名額4個）

*圖片僅供參考

*禮物隨機派發，不設挑選或更換

活動步驟：

步驟1) 註冊成為《星島頭條》APP會員。

*成為會員後，可於 APP 內「我的」一欄內先複製會員 ID，以便填寫遊戲表格。

步驟2) 按此進入遊戲表格，遊戲表格將於即日起至12月11日下午16時00分開放參加。

*每個會員須完成所有活動步驟，《星島頭條》市場部將會根據指定條件揀選得獎者。

- 《星島頭條》對活動一切安排保留最終決定權。

活動禮品：

- 前100名送：第59屆工展會入場券各2張

- 11名答案最有創意送：精美小家電及養生保健品（11份）（*禮物隨機派發，不設挑選或更換）

條款及細則：

- 遊戲時間：由即日起至12月11日下午16時00分，逾時無效。

- 前100位參加者分別獲得第59屆工展會入場券各2張。此外，《星島頭條》市場部將選出答案最有創意的11名參加者，各獲得精美小家電或養生保健品乙份。

- 所有禮物隨機派發，款式不設挑選或更換。

- 每位獲得禮品之參加者，須經核實已成為《星島頭條》App 之會員。

- 參加者一旦提交參加表格便不能作出更改。

- 每個會員帳戶只限參加一次。每位得獎者只限獲得禮品乙份。

- 如發現虛假帳戶，參賽資格可被取消。

- 《星島頭條》收到參加者提交表格並核實參加者會員身份後，將以電郵通知得獎者，敬請密切留意（如收件箱沒有收到電郵，請檢查垃圾郵箱）。

- 得獎者收到換領通知後，請務必根據換領信上列明之換領方法及限期內換領，逾期無效。

- 《星島頭條》以參加者登記時提供的資料聯絡得獎者及核實得獎者身分，請確保登記的個人資料正確無誤，以免失去得獎資格。

- 所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

- 《星島頭條》並非獎品的供應商，有關獎賞的功能、外觀、保養、性能、可用性或在使用上之任何問題，《星島頭條》概不負責。

- 星島集團旗下之員工不得參與。

- 獎品之圖片只供參考，一概以實物為準。

- 如有任何爭議，《星島頭條》保留一切最終決定權。