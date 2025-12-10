聯乘 | 《怪奇物語5》x LEGO Creel House套裝

culture

作為最後一季，美劇《怪奇物語5》Stranger Things 5成為Netflix原創影集首播觀看量第二高紀錄！Vol. 1前四集首播後五日內，全球觀看量達到5,960萬次，為Netflix平台上所有英語劇集首周觀看量最高紀錄，所有語言劇集中排名第二，僅次於《魷魚遊戲》第二季首周6,800萬次觀看量。

至於《怪奇物語5》Stranger Things 5 x LEGO Creel House 2,593 pieces套裝將於12月30日釋出！當丨重現Henry / One / Vecna於Hawkins小鎮間屋，LEGO可變形房屋套裝，粉絲們可以隨心所欲將《怪奇物語》中惡名昭著哥德式莊園以各種樂高積木搭建或凌亂狀態呈現，當中隱藏機關可以沿著外牆裂開，「展現潛藏地下異次元恐怖」。

套裝更包括可砌出Steve架車、WSQK電台Van、Will單車、Eleven、Will、Mike、Lucas、 Dustin、Holly、Steve、Nancy、Robin、Jonathan、Max、Mr. Whatsit、Vecna共13個Minifigures，加上彩蛋如Max卡式帶等！

