展覽 |「Inside Aardman: Wallace & Gromit and Friends」
閱讀更多
內容
culture
還記得《Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl》電影去年聖誕節檔期大放異彩，由Nick Park創作、動畫公司Aardman Animations製作英國黏土動畫喜劇系列《Wallace & Gromit》近期除咗與Barbour展開聯名企劃之外，亦公佈明年2月12日開始於倫敦Young V&A（Bethnal Green）舉行「Inside Aardman: Wallace & Gromit and Friends」大型展覽！
慶祝Aardman Animations成立50周年，是次展覽將深入幕後，帶領觀者探尋、了解Wallace & Gromit與Shaun the Sheep、Morph以及眾多其他深受喜愛經典角色創作歷程，並探索Aardman動畫師如何賦予黏土生命！屆時將展出超過150件展品，並舉辦一系列互動節目活動。
text | r
🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk
💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk
💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk
最Hit
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友 為比賽激減167磅
2025-11-30 23:00 HKT