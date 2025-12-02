Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

展覽 |「Inside Aardman: Wallace & Gromit and Friends」

還記得《Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl》電影去年聖誕節檔期大放異彩，由Nick Park創作、動畫公司Aardman Animations製作英國黏土動畫喜劇系列《Wallace & Gromit》近期除咗與Barbour展開聯名企劃之外，亦公佈明年2月12日開始於倫敦Young V&A（Bethnal Green）舉行「Inside Aardman: Wallace & Gromit and Friends」大型展覽！

慶祝Aardman Animations成立50周年，是次展覽將深入幕後，帶領觀者探尋、了解Wallace & Gromit與Shaun the Sheep、Morph以及眾多其他深受喜愛經典角色創作歷程，並探索Aardman動畫師如何賦予黏土生命！屆時將展出超過150件展品，並舉辦一系列互動節目活動。

