會員獎賞｜《星島頭條》APP送香港冬日美食節贈券，一票遊四展兼睇Dear Jane，Stephy表演

聖誕節仲未諗去邊度？《星島頭條》APP已為你準備最佳節目，免費送出「第23屆香港冬日美食節」贈券，大家可以憑票同場參觀「第23屆香港冬季購物節」、「第25屆香港家居潮流博覽2025」及「數碼生活及車品博覽2025」，一票暢遊四個展覽，讓大家可以一站式掃盡美容藥妝、潮流服飾、人氣品牌；狂食日韓台、東南亞、國際環球美食；打造理想安樂窩，傢俬家電激抵優惠，以及玩盡最新潮電子產品與汽車精品。

展覽將於12月25日至28日（*香港冬日美食節至12月29日）假香港會議展覽中心舉行，多款精選展品以震撼價發售，包括HK$1、HK$10、HK$100特價品，以及一折或半價優惠，限量供應。大家除了可以一站式食買玩，更可以欣賞多位人氣歌手演出，包括人氣樂隊Dear Jane、鄧麗欣Stephy、農夫Fama、羅啟豪、譚輝智、男子組合P1X3L及新晉女子組合Honey Punch，與市民共度歡樂聖誕。

《星島頭條》APP現送出「第23屆香港冬日美食節」贈券575份。大家只要立即下載《星島頭條》APP兼登記成為新會員，再填寫登記表格，即可獲得入場贈券4張（名額575個），送完即止。大家搶先下載登記啦！

第23屆香港冬日美食節

日期：12月25-29日

地點：香港會議展覽中心3號館

第23屆香港冬季購物節、第25屆香港家居潮流博覽、數碼生活及車品博覽2025

日期：12月25-28日

地點：香港會議展覽中心1號館

活動步驟：

步驟1) 註冊成為《星島頭條》APP會員。

*成為會員後，可於 APP 內「我的」一欄內先複製會員 ID，以便填寫遊戲表格。

步驟2) 按此進入遊戲表格，遊戲表格將於即日起至12月9日下午15時00分開放參加。

*每個會員須完成所有活動步驟，《星島頭條》市場部將會根據指定條件揀選得獎者。

- 《星島頭條》對活動一切安排保留最終決定權。

活動禮品：

- 前575名參加者送：第23屆香港冬日美食節贈券(每份4張）

條款及細則：

- 遊戲時間：由即日起至12月9日下午15時00分，逾時無效。

- 前575位參加者分別獲得第23屆香港冬日美食節贈券（每份4張）。

- 每位獲得禮品之參加者，須經核實已成為《星島頭條》App 之會員。

- 參加者一旦提交參加表格便不能作出更改。

- 每個會員帳戶只限參加一次。每位得獎者只限獲得禮品乙份。

- 如發現虛假帳戶，參賽資格可被取消。

- 《星島頭條》收到參加者提交表格並核實參加者會員身份後，將以電郵通知得獎者，敬請密切留意（如收件箱沒有收到電郵，請檢查垃圾郵箱）。

- 得獎者收到換領通知後，請務必根據換領信上列明之換領方法及限期內換領，逾期無效。

- 《星島頭條》以參加者登記時提供的資料聯絡得獎者及核實得獎者身分，請確保登記的個人資料正確無誤，以免失去得獎資格。

- 所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

- 《星島頭條》並非獎品的供應商，有關獎賞的功能、外觀、保養、性能、可用性或在使用上之任何問題，《星島頭條》概不負責。

- 星島集團旗下之員工不得參與。

- 獎品之圖片只供參考，一概以實物為準。

- 如有任何爭議，《星島頭條》保留一切最終決定權。