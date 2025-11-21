會員獎賞｜《星島頭條》APP送山下菓子$100 三眼仔甜品現金券（共140份）

「嘩，個爪呀！」三眼仔最近全面店佔領山下菓子，打造《萌遊甜品宇宙》限定店，三眼仔更化身甜品指揮官，帶領綠色能量突襲地球，帶你穿越【抹茶】×【開心果】×【薄荷】星球，展開一場甜品宇宙冒險！

各位三眼仔粉絲可以即日起至12月16日到旺角山下菓字《萌遊甜品宇宙》限定店，品嘗抹茶、開心果及薄荷等三款全新限定甜品，並可以與場內超過20款獨家設計角色精品與造型立牌、牆貼、桌⾯與吊飾等互動裝置打卡留影，開啟地球萌遊任務。

活動期間消費滿指定金額更有多款免費三眼仔限定贈品，包括吊飾、襟章、陶瓷杯、小食木盤、紙袋及紙餐墊等，無論你是三眼仔粉絲、甜品控、還是打卡愛好者，都絕對不要錯過！

《星島頭條》APP現送出山下菓子$100三眼仔甜品現金券（共140份）。大家只要立即下載《星島頭條》APP兼登記成為新會員，再填寫登記表格，即可獲得$100甜品現金券1張（名額140個），送完即止。大家搶先下載登記啦！

Info

山下菓子 Kingsley Café and Meal

旺角彌敦道700號 T.O.P 商場 3樓315號舖

查詢 WhatsApp：6222 9654

網上訂座：www.kingsleycafe.com

活動步驟：

步驟1) 註冊成為《星島頭條》APP會員。

*成為會員後，可於 APP 內「我的」一欄內先複製會員 ID，以便填寫遊戲表格。

步驟2) 按此進入遊戲表格，遊戲表格將於即日起至11月20日晚上23時59分開放參加。

*每個會員須完成所有活動步驟，《星島頭條》市場部將會根據指定條件揀選得獎者。

- 《星島頭條》對活動一切安排保留最終決定權。

活動禮品：

山下菓子$100三眼仔甜品現金券一份（共140份）

條款及細則：

- 遊戲時間：由即日起至11月27日晚上23時59分，逾時無效。

- 每位獲得禮品之參加者，須經核實已成為《星島頭條》App 之會員。

- 參加者一旦提交參加表格便不能作出更改。

- 每個會員帳戶只限參加一次。每位得獎者只限獲得禮品壹份。

- 如發現虛假帳戶，參賽資格可被取消。

- 《星島頭條》收到參加者提交表格並核實參加者會員身份後，將以電郵通知得獎者，敬請密切留意（如收件箱沒有收到電郵，請檢查垃圾郵箱）。

- 得獎者收到換領通知後，請務必根據換領信上列明之換領方法及限期內換領，逾期無效。

- 《星島頭條》以參加者登記時提供的資料聯絡得獎者及核實得獎者身分，請確保登記的個人資料正確無誤，以免失去得獎資格。

- 所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

- 《星島頭條》並非獎品的供應商，有關獎賞的功能、外觀、保養、性能、可用性或在使用上之任何問題，《星島頭條》概不負責。

- 星島集團旗下之員工不得參與。

- 獎品之圖片只供參考，一概以實物為準。

- 如有任何爭議，《星島頭條》保留一切最終決定權。