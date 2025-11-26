Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

電影 | 2026最期待神作《The Odyssey》

5小時前
導演Sir Christopher Nolan明年夏季登場鉅作《The Odyssey》釋出嶄新劇照！

當中Tom Holland飾演Telemachus（Odysseus兒子）、Matt Damon飾演Odysseus、Anne Hathaway飾演Penelope（Odysseus妻子）、Mia Goth飾演Melantho（宮裡其中一位女僕）。導演表示新戲使用超過200萬尺菲林（大部分用於開闊海洋上），拍攝歷時91天，聲稱體驗「相當原始」，因為演員們要面對真正海浪和不斷變化環境，旨在展現在未知世界中，早期旅程令人畏懼和充滿艱難不確定性。電影完全使用IMAX攝影機拍攝，取景地遍佈世界各地。「透過在電影製作過程中融入現實世界物質性，你確實能以有趣方式豐富故事陳述。」

Sir Christopher Nolan：

「作為一位電影人，你會尋找電影文化中的空白，尋找以前從未嘗試過的東西。我發現，我從小就接觸那些偉大神話電影作品——Ray Harryhausen電影及其他等——我從未見過以A級預算荷里活大製作、IMAX電影所能達到那種分量和可信度來呈現。」

Matt Damon：

「這正是一部暑期檔電影該有的樣子，應該是一部極具娛樂性、最精彩、最引人入勝電影，具有神話般傳奇色彩．．．我可以毫不誇張地說，這是我職業生涯中最棒的經歷。」「我看到沙灘上那匹馬，當時我就想，F*ck……真是太酷了。」

text | d

