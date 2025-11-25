Nespresso | 細味香濃魔法時刻

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

5小時前
ST+ 專欄
正如KARINA（aespa）最新個人單曲〈GOOD STUFF〉一樣，聖誕佳節送禮自用之選，當然要情意重「好東西」！

而Nespresso本年度憑藉「Magic in the Making」為主軸概念釋出佳節系列限量版咖啡，為冬日賦予香濃芳醇氛圍，限量版黑咖啡Festive Espresso（適用於Original原創系列）與Festive Double Espresso（適用於Vertuo馥旋系列）採用來自非洲盧旺達、剛果與肯亞Arabica咖啡豆調配，麥片香氣與果香交織，輔以木材氣息與焦糖底韻，適合單獨品嚐或調製成Latte Macchiato享用。此外，全新風味咖啡Sweet Almond and Hibiscus Flavoured（甜杏洛神花風味）散發甜杏仁愉悅風味，帶有洛神花幽香餘韻；Cinnamon and Candied Tamarind Flavoured（玉桂蜜餞羅望子風味）則融入玉桂溫潤辛香與羅望子香甜果醬風味。

至於送禮首選「佳節倒數日曆」，圖案 / 包裝由肯亞藝術家Thandiwe Muriu設計，靈感源自咖啡花，具高搶眼度夢幻節慶觀感，可以每日倒數時儀式感滿滿打開日曆一扇門，配以附上禮物版本咖啡杯，探索 / 重溫經典 / 不同驚喜口味！

