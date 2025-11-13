Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

星島頭條APP請你睇香港演藝學院《舞蹈學院秋季演出》（共12套）

2025-11-13 19:24 HKT
香港演藝學院舞蹈學院與舞台及製作藝術學院將於11月21日及22日在演藝學院歌劇院攜手呈獻《舞蹈學院秋季演出》。這場年度盛宴將帶觀眾經歷一場驚艷的旅程，穿越芭蕾舞、中國舞及現代舞的藝術世界。編舞作品包括《存影》、《天淨沙》和《無盡的終章》（選段）。這些氣勢磅礴的作品將由75位才華非凡的舞蹈學院學生傾情演出，他們全情投入於每一個動作並在舞台上閃耀著光芒。大家切勿錯過見證舞台新星閃耀的機會，感受他們的魅力。

《星島頭條》APP現送出香港演藝學院《舞蹈學院秋季演出》入場券（共12套）。大家只要立即下載《星島頭條》APP兼登記成為新會員，再填寫登記表格，即可獲得入場券2張（名額12個），送完即止。大家搶先下載登記啦！

Info

香港演藝學院《舞蹈學院秋季演出》

地點：香港演藝學院歌劇院 （香港灣仔告士打道一號）

日期及時間：2025年11月21日 （晚上8時）

2025年11月22日 （下午3時）

2025年11月22日 （晚上8時）

遊戲方法：步驟1) 註冊成為星島頭條APP會員。

*註冊成為會員後，可於 APP 內「我的」一欄內先複製會員 ID，以便填寫登記表格。

步驟2) 填妥此遊戲表格，遊戲表格將於即日起至2025年11月17日晚上11時59分開放參加。

步驟3) 讚好星島頭條Artcan專頁

*每個會員須完成所有活動步驟，會根據指定條件揀選得獎者。

- 《星島頭條》對活動一切安排保留最終決定權。

禮品資訊：  

香港演藝學院《舞蹈學院秋季演出》入場券2張（名額12個）

條款細則：

- 遊戲時間：由即日起至2025 年11月17日晚上11 時59 分開放參加，逾時無效。

- 《星島頭條》市場部將選出共12位答案最有創意的參加者獲得香港演藝學院《舞蹈學院秋季演出》入場券名額一個。

- 每位獲得禮品之參加者，須經核實已成為《星島頭條》App 之會員。

- 參加者一旦提交參加表格便不能作出更改。

- 每個會員帳戶只限參加一次。每位獲選參加者只限獲得禮品乙份。

- 如發現虛假帳戶，參賽資格可被取消。

- 《星島頭條》收到參加者提交表格並核實參加者會員身份後，將於5 個工作天內以電郵通知得獎者，敬請密切留意（如收件箱沒有收到電郵，請檢查垃圾郵箱）。

- 得獎者收到換領通知後，請務必根據換領信上列明之換領方法及限期內換領，逾期無效。

- 《星島頭條》以參加者登記時提供的資料聯絡得獎者及核實獲選參加者身分，請確保登記的個人資料正確無誤，以免失去工作坊資格。

- 所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

- 《星島頭條》並非禮品的供應商，有關獎賞的功能、外觀、保養、性能、可用性或在使用上之任何問題，《星島頭條》概不負責。

- 星島集團旗下之員工不得參與。

- 獎品之圖片只供參考，一概以實物為準。

- 如有任何爭議，《星島頭條》保留一切最終決定權。

