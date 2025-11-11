Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Beckham | 碧咸爵士！

2025-11-11
碧咸正式成為Sir David Beckham！

英國國王查理斯三世於溫莎城堡向佢授予爵位封為爵士，以表彰佢對體育和慈善事業嘅貢獻～～

碧咸於溫莎城堡舉行授勳儀式上接受榮譽，佢嘅父母和妻子Victoria出席儀式，Victoria更親自為佢設計所穿西裝。。。

Sir David Beckham：

「今天對我來說是多麼特別的一天，我出生在倫敦東區，卻榮幸地從國王陛下手中接過爵位。我感到無比榮幸和感激。能夠代表我的國家出戰，我深感榮幸，也一直為此感到無比自豪．．．我熱愛我們的王室，以及它對英國乃至全世界人民的意義。我從未想過這一切會發生在我身上．．．從Ridgeway Rovers到曼聯，從Preston North End到皇家馬德里，從LA Galaxy到AC米蘭，從Paris Saint Germain到英格蘭國家隊，我效力過的所有球隊，最棒的教練、隊友和忠實的球迷，是他們幫助我走到今天．．．我由衷地感謝他們所有人．．．為國效力及成為隊長是七歲時的夢想。足球給了我一切，也讓我從小就能環遊世界。旅行讓我大開眼界，看到了世界各地兒童面臨的種種問題。我很幸運能與UNICEF、Royal Foundation和King’s Foundation等傑出組織合作，他們讓我明白支持兒童、幫助他們發揮潛能、激勵下一代是多麼重要。我也為能與為我們所有人作出巨大犧牲的Armed forces並肩工作而感到自豪．．．

我一直以來最大的願望就是讓我的家人感到驕傲。我的父母和祖父母一直陪伴在我身邊，他們教會了我勤奮和尊重的價值觀。我美麗的妻子，在過去的28年裡一直陪伴著我，她是我最大的支持者，也是我艱難時刻的依靠．．．沒有她，就沒有我今天的生活。我親愛的孩子們，我為他們感到無比驕傲，我知道今天對他們來說也是一個充滿驕傲和鼓舞的日子，他們是我們生命中最美好的事物，也是我每天的靈感來源。我太愛你們了．．．

最後，媽媽、爸爸、Victoria，還有我的孩子們，你們能相信嗎．．．我太愛你們了，謝謝你們❤️ @theroyalfamily」

Victoria：

「永生難忘的一天????

David，我為你感到無比驕傲。感謝這一刻，也感謝我那支為實現這個願景而努力​​的出色團隊。

David，自從28年前我遇見你，你就一直以代表你的國家為榮。無論場上場下，沒有人比你更愛英格蘭，也沒有人比你更尊重我們的王室。所以，今天看到你受到國王的嘉獎，我將永遠銘記於心。

你取得如此多成就，但你依然是我近30年前認識的那個善良、謙遜、勤奮的人，同時也是一位了不起的丈夫和父親。

我從未像今天這樣為你感到驕傲。Sir David Beckham，我們都非常愛你 xxx」

