聯乘 | C.P. Company × BEAMS 橙目

2025-11-10 00:00 HKT
日本BEAMS與意大利高端運動服裝品牌C.P. Company聯袂製作2025秋冬系列將於本周六釋出！

「以1971年誕生品牌象徵技法『服裝染色』為軸心，以融合軍裝、工作服和運動服混合風格而聞名意大利豪華運動服品牌C.P.Company和BEAMS實現了期待已久的首次合作。當中包括秋冬系列人氣商品D.D. Shell Goggle Down Jacket，從都會自然獲得靈感，以BEAMS風格充滿玩味瘋狂圖案重新構建。

此外，為本系列設計具有C.P. Company標誌和象徵性橙色護目鏡鏡片Sweat Hoodie、Quilting Pants、Goggle Beanie、Goggle Cap、Nylon Shoulder Bag等全6款融合兩大品牌個性和工藝新品。」

