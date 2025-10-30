遊戲機 | Intellivision Sprint 雅達利嶄新遊戲機

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-10-30
45年前，Mattel Electronics推出Intellivision，徹底改變家用遊戲機發展。當時，遙遙領先、規模最大家用遊戲機為Atari雅達利，而Intellivision嘅推出引發所謂「Console War主機戰爭」。

慶祝Intellivision 45週年，雅達利和Plaion（竟然）聯袂締造全新Intellivision Sprint，將上世紀八十年代主機美學與現代遊戲技術融為一體（去年，雅達利收購Intellivision品牌及其大部分遊戲目錄）。Intellivision Sprint保留原裝遊戲機原汁原味外觀和體驗，具有經典金黑配色和木紋前面板設計，賦予現代化新技術升級包括兩個無線控制器、HDMI輸出以及用於擴展遊戲庫USB-A端口，內置45款遊戲，包括《Boulder Dash》和《Shark! Shark!》，以及經典Intellivision運動遊戲如棒球、哥爾夫球、足球、滑雪、網球等，加上經典策略遊戲如《B-17 Bomber》、《Sea Battle》、《Space Battle》、《Utopia》等，每款遊戲都包含全新介面。

（售價約HK$1,183，現正接受預購中，預計12月5月出貨）

