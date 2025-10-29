聯乘 | UNDERCOVER x Hello Kitty 周年紀念

fashion

UNDERCOVER慶祝設立35周年紀念，將於10月29日至11月4日伊勢丹新宿店 本館1階 THE STAGE開設期間限定店！

繼2014年、2016年後第3回目の開催快閃店UNDERCOVER ISETAN THE STAGE，今回將販售25秋冬系列“but beautiful 4...”服飾，當中包括與Champion、Sanrio Characters及其他品牌聯名新品，將展現UNDERCOVER獨特創意多樣化願景，長期以來融合時尚與街頭風格能力～～

是次聯名系列聚焦於同樣慶祝誕生50週年嘅My Melody和Hello Kitty，涵蓋一系列融合女性優雅氣質新品，從印有合作原創圖案「珠繡」服飾、手袋、別針小飾品、收藏版Figures等。以往聯名系列中備受矚目人氣Hello Kitty蝴蝶結圖案再次回歸，My Melody系列亦新增同樣飾有蝴蝶結圖案新品。此外，將推出四款印有與女裝款式相同圖案兒童尺寸Tee。更與MEDICOM TOY展開三聯乘，釋出兩款別注品：裝置於透明蘋果形盒嘅My Melody Figure，以及Hello Kitty手持GIRAPPLE鎖匙扣，每款均推出兩種款式。

（系列將於11月1日全線UNDERCOVER店舖及undercoverism.com上架）

另外，今日至星期五，UNDERCOVER女裝系列展示会場將先行発売預售「UNDERCOVER meets FRAGMENT」聯名系列，與藤原浩聯袂AFFA盛世再現！

