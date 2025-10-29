Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聯乘 | UNDERCOVER x Hello Kitty 周年紀念

東 TOUCH
東 TOUCH
Keep “IN” TOUCH
2025-10-29 00:00 HKT
閱讀更多
ST+ 專欄
內容

fashion

UNDERCOVER慶祝設立35周年紀念，將於10月29日至11月4日伊勢丹新宿店 本館1階 THE STAGE開設期間限定店！

繼2014年、2016年後第3回目の開催快閃店UNDERCOVER ISETAN THE STAGE，今回將販售25秋冬系列“but beautiful 4...”服飾，當中包括與Champion、Sanrio Characters及其他品牌聯名新品，將展現UNDERCOVER獨特創意多樣化願景，長期以來融合時尚與街頭風格能力～～

是次聯名系列聚焦於同樣慶祝誕生50週年嘅My Melody和Hello Kitty，涵蓋一系列融合女性優雅氣質新品，從印有合作原創圖案「珠繡」服飾、手袋、別針小飾品、收藏版Figures等。以往聯名系列中備受矚目人氣Hello Kitty蝴蝶結圖案再次回歸，My Melody系列亦新增同樣飾有蝴蝶結圖案新品。此外，將推出四款印有與女裝款式相同圖案兒童尺寸Tee。更與MEDICOM TOY展開三聯乘，釋出兩款別注品：裝置於透明蘋果形盒嘅My Melody Figure，以及Hello Kitty手持GIRAPPLE鎖匙扣，每款均推出兩種款式。

（系列將於11月1日全線UNDERCOVER店舖及undercoverism.com上架）

另外，今日至星期五，UNDERCOVER女裝系列展示会場將先行発売預售「UNDERCOVER meets FRAGMENT」聯名系列，與藤原浩聯袂AFFA盛世再現！

閱讀更多‧‧‧‧‧‧ 

text | n

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前
更多文章
遊戲機 | Intellivision Sprint 雅達利嶄新遊戲機
GADGETS45年前，Mattel Electronics推出Intellivision，徹底改變家用遊戲機發展。當時，遙遙領先、規模最大家用遊戲機為Atari雅達利，而Intellivision嘅
2025-10-30 00:00 HKT
東 TOUCH
G-SHOCK | Nano 十分一尺寸
fashionG-SHOCK史上最小耐衝擊構造戒指錶G-SHOCK Nano，作為標誌性DW-5600腕錶1/10比例版本將於11月8日登場！DW-5600十分之一尺寸完美貼合手指，並還原側鍵、扣環和
2025-10-28 00:00 HKT
東 TOUCH