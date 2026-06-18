Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內丹氣功的基本練習｜袁康就博士

袁康就博士
袁康就博士
介紹內丹氣功修煉及神奇兼速效的浮針醫學
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

內丹氣功有有為功和無為功兩類。有為功有所為而為，煉者只要跟隨做法，一般沒問題。無為功無所為而為，卻因無所依循，故不容易。建議初煉氣功朋友每次練習都先做有為功，繼之以無為功。

有為功功法有多種，煉者可以選取一些煉陽氣的功法，目的是讓體內陽氣壯旺，陽氣量多可有質變，進而煉出無形的真炁。壯旺陽氣的功法，最基本是帶有閉息提肛的練習，例如「行氣玉佩銘」和「排濁法」。

閉息提肛煉陽氣

「行氣玉佩銘」做法是：吸氣脹肚，閉息提肛，心數 1、2、3，放鬆呼氣再做，共10次。「排濁法」是：呼氣凹肚，閉息提肛，心數 1、2、3，吸氣脹肚再做，共10次。兩者的分別，是把閉息提肛放在吸氣盡或呼氣盡的位置。如果你習慣於早上練習，那就選用「行氣玉佩銘」，晚上則用「排濁法」。

帶有閉息提肛的有為功法，目的是讓身體製造「橐籥效應」。「橐籥」出自於《老子‧第五章》：「天地之間，其猶橐籥乎？虛而不屈，動而愈出。」橐籥即是風箱，是一個封閉虛間，製造能量的工具。地球天覆地載，是一個橐籥形構，當中蘊藏生生不息的無限能量，造化萬物。人體通過閉息提肛形構橐籥，製造陽氣。

恍恍惚惚有真炁

陽氣量足就有機會煉出真炁，而真炁的提煉全賴無為功。

無為功目的是「入定」。入定是一種恍恍惚惚、窈窈冥冥的狀態。當下無意識，無指令，內景若有若無。煉者沒有呼吸的感覺，也不能着意呼吸；沒有情緒的起伏，也不能起動情緒。老子說「惚兮恍兮，其中有象；恍兮惚兮，其中有物；窈兮冥兮，其中有精」，就是這種恍恍惚惚的狀態下，煉者會有東西萌生，那就是「真炁」。「行氣玉佩銘」同樣指出「定則固，固則萌」，所萌生的就是「真炁」。

很多初學者在初始階段因未能做好入定而放棄，非常可惜。所以內丹修煉必須有明師指導。明師可以給你一些適合你的建議，讓你遠離不必要的偏歪，省卻不少冤枉路。（完）

最Hit
01:07
青沙公路奪命車禍│消防員上周救人弄傷腳 補渡蜜月返港與妻遇意外慘死 舅父：個天好似叫佢唔好去
突發
12小時前
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
影視圈
10小時前
拼多多買廁紙平香港逾倍？港人實測逐卷秤惹議 網民1點質疑：無得咁比
拼多多買廁紙平香港逾倍？港人實測逐卷秤惹議 網民1點質疑：無得咁比
生活百科
10小時前
端午長假期北上攻略！深圳官方預測7大口岸人流 羅湖/福田/深圳灣過關2時段是尖峰
端午長假期北上攻略！深圳官方預測7大口岸人流 羅湖/福田/深圳灣過關2時段是尖峰
旅遊
13小時前
星島獨家︱7名常秘「升正」首長級甲一級政務官 蔡傑銘成最年輕D8
星島獨家︱7名常秘「升正」首長級甲一級政務官 蔡傑銘成最年輕D8
政情
8小時前
《美國新聞與世界報道》發表最新一份「全球大學排名」，中文大學與澳洲墨爾本大學並列全球第28位，成為本港上榜院校之首。
大學排名｜美國新聞與世界報道排行榜 港5大學打入環球百強 中大列28最高 8資助大學排名躍升
教育新聞
14小時前
黃百鳴入獄丨於影圈地位高 《家有囍事》創票房神話 周星馳開天價片酬 黃百鳴爆被逼答應
黃百鳴入獄丨於影圈地位高 《家有囍事》創票房神話 周星馳開天價片酬 黃百鳴爆被逼答應
影視圈
14小時前
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
影視圈
2026-06-16 11:00 HKT
TVB主播賀子欣報新聞驚見臉頰「血痕」 眼紅紅出鏡惹網民揣測背後原因：竟然冇人幫佢處理
TVB主播賀子欣報新聞驚見臉頰「血痕」 眼紅紅出鏡惹網民揣測背後原因：竟然冇人幫佢處理
影視圈
9小時前
保鮮紙用錯隨時全家「吸毒致癌」！醫生教3個安全要點 附4招走塑毒保存食物法
保鮮紙用錯隨時全家「吸毒致癌」！ 醫生教3個安全要點 附4招走塑毒保存食物法
食用安全
12小時前
更多文章
肩周炎和肩袖損傷｜袁康就博士
肩周炎和肩袖損傷｜袁康就博士
2026-06-09 10:32 HKT
袁康就博士