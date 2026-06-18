內丹氣功的基本練習｜袁康就博士

內丹氣功有有為功和無為功兩類。有為功有所為而為，煉者只要跟隨做法，一般沒問題。無為功無所為而為，卻因無所依循，故不容易。建議初煉氣功朋友每次練習都先做有為功，繼之以無為功。

有為功功法有多種，煉者可以選取一些煉陽氣的功法，目的是讓體內陽氣壯旺，陽氣量多可有質變，進而煉出無形的真炁。壯旺陽氣的功法，最基本是帶有閉息提肛的練習，例如「行氣玉佩銘」和「排濁法」。

閉息提肛煉陽氣

「行氣玉佩銘」做法是：吸氣脹肚，閉息提肛，心數 1、2、3，放鬆呼氣再做，共10次。「排濁法」是：呼氣凹肚，閉息提肛，心數 1、2、3，吸氣脹肚再做，共10次。兩者的分別，是把閉息提肛放在吸氣盡或呼氣盡的位置。如果你習慣於早上練習，那就選用「行氣玉佩銘」，晚上則用「排濁法」。

帶有閉息提肛的有為功法，目的是讓身體製造「橐籥效應」。「橐籥」出自於《老子‧第五章》：「天地之間，其猶橐籥乎？虛而不屈，動而愈出。」橐籥即是風箱，是一個封閉虛間，製造能量的工具。地球天覆地載，是一個橐籥形構，當中蘊藏生生不息的無限能量，造化萬物。人體通過閉息提肛形構橐籥，製造陽氣。

恍恍惚惚有真炁

陽氣量足就有機會煉出真炁，而真炁的提煉全賴無為功。

無為功目的是「入定」。入定是一種恍恍惚惚、窈窈冥冥的狀態。當下無意識，無指令，內景若有若無。煉者沒有呼吸的感覺，也不能着意呼吸；沒有情緒的起伏，也不能起動情緒。老子說「惚兮恍兮，其中有象；恍兮惚兮，其中有物；窈兮冥兮，其中有精」，就是這種恍恍惚惚的狀態下，煉者會有東西萌生，那就是「真炁」。「行氣玉佩銘」同樣指出「定則固，固則萌」，所萌生的就是「真炁」。

很多初學者在初始階段因未能做好入定而放棄，非常可惜。所以內丹修煉必須有明師指導。明師可以給你一些適合你的建議，讓你遠離不必要的偏歪，省卻不少冤枉路。（完）