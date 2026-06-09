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肩周炎和肩袖損傷｜袁康就博士

袁康就博士
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介紹內丹氣功修煉及神奇兼速效的浮針醫學
8小時前
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生活 專欄
內容

最常見的肩痛是肩周炎。當你舉手困難、疼痛，可能患上肩周炎。不過你也有可能患上與肩周炎非常相似的肩袖損傷。

肩周炎，原名肩關節周圍炎，或叫冰凍肩（Frozen Shoulder）、黏連性關節囊炎、漏肩風和五十肩等等。稱之五十肩，是因為這個痛症在50歲左右出現。這是一個非常厭悶的痛症，患病時間可以一兩年，治療期也很長。

在這段患病與治療當中，患者有可能出現抑鬱，亦會誘發失眠、肩頸痛等。

肩袖損傷有明顯原因

肩袖是由崗上肌、崗下肌、小圓肌和肩胛下肌，四塊肌肉組成，有穩定肩關節作用。肩袖損傷一般來自撞擊、跌倒，或過度拉扯造成肌腱撕裂。大部分患者抬手動作受限和疼痛，而受傷肌肉往往是崗上肌排行第一。

49歲豪哥因肩痛前來求診。

「我右肩痛，大半年前踩單車跌倒，當時無法舉手，找骨科醫生，吃消炎止痛藥。」

「當時有做影像檢查嗎？」

「有，但沒發現甚麼，然後做物理治療。」

「你現在甚麼動作痛？」

我請豪哥跟我做舉手動作。他外展到水平位置痛，不能再上舉，疼痛出現於肩下5cm中線位置，摸背脊沒問題。我請豪哥放鬆手臂讓我來，我扶著他手臂慢慢抬起。他上舉過了120度疼痛消失。

他是肩袖損傷，患肌是崗上肌。

「放心，雖然你患病大半年，等會浮針放鬆你的崗上肌，你就很快沒事。」

我在他前臂扎上浮針，一輪「掃散」和「再灌注」之後，我請他再舉手。他慢慢外展手臂。他可以舉手至180度，上天了。

「痛嗎？」

「好似不痛了，但肌肉緊緊的。」

「你現在高舉不痛，剩餘的肌肉緊緊是正常的。」

一般來說，肩袖損傷所產生的疼痛是有原因的；譬如，豪哥因為踏單車跌倒受傷所致。然而，肩周炎一般沒有原因，有人認為肩周炎與免疫系統有關，前些年潛藏體內的covid-19病毒也可以誘發肩周炎。

肩周炎正正有免疫系統參與，所以難於治療，治療時間亦相對較長。肩周炎一般有三個階段：上升期、平台期和下降期；後兩個階段比較容易治癒，上升期則相對較難。（完）

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