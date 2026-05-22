中醫藥結合生物科技在新疆喀什聚合昇華

筆者日前獲邀到新疆古城喀什參加由香港科技大學、中國科學院新疆理化技術研究所、新疆醫科大學、喀什大學、喀什地區維吾爾醫醫院聯合主辦的 ISEPR 2026 （第九屆可食和藥用植物資源及功能成分國際學術研討會）。會議匯聚了包括中國、美國、德國、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、土庫曼斯坦等國家的300餘位專家學者及產業界人士，除了中亞五國的代表，中國當然包括了內地與港澳台地區的代表。會議全面覆蓋藥食同源與特色自然資源的開發、疾病機理與中藥干預機制、中藥活性物質研發與新技術應用三大核心方向，筆者作為香港中醫藥生物科技聯會的常務副會長參與其中，感受到一股強大的中醫藥結合生物科技的力量正在聚合昇華，讓千年承傳的中醫藥通過現代科技產生巨大正能量，從量變到質變，進一步造福人類。

筆者首次到訪新疆喀什，是我國著名的文化名城，有二千多年歷史，是古代絲綢之路的中西交通樞紐和商品集散地，也是當時和田玉石的交易中心，西漢時期已經納入我國西域管治，唐代置於安西都護府之下，歷經民族大融合，是中國不可分割的一部分。新疆有著得天獨厚的自然條件，孕育了眾多特色食用藥用植物，長時間日照下生長的水果更是不在話下，是我國西部植物資源的天然寶庫。會議中專家學者圍繞包括新疆特色植物的資源提出針對性研究與轉化建議，真正做到學術交流緊貼民生國計、科研成果服務區域發展。

說到新疆這個地名，喀什當地的導遊提到一個很有意思的內涵，令筆者覺得十分奧妙。除了史冊上乾隆皇帝以“故土新歸”的意思來命名新疆，大家可注意到新疆的“疆”字有另一種拆解？新疆位於我國西陲，與其他國家接壤，“疆”字的左邊以“弓”字和“土”字組成，正好有守土護民及神聖邊界領土的意思，右邊的“畺”有上中下三橫隔著兩個“田”字，正好與新疆的地理環境高度契合，最上一橫是亞爾泰山，中間一橫是天山，下面一橫是崑崙山，正好把中國兩大盆地隔開，上面的“田”是“準噶爾盆地”，下面的是“塔里木盆地”。不知道當初乾隆命名時是否知道這個地理特徵？

為強化產學研融合，會議特別增設粵港澳大灣區中醫藥產業的政策與發展論壇，香港科技大學詹華強教授、香港生物醫藥創新協會盧毓琳會長、香港中文大學的林煌權教授、香港中醫藥生物科技聯會段然秘書長等等產學研代表齊聚一堂，共話大灣區與中西部、中亞地區的產學研協同，探討如何有效利用香港作為大灣區樞紐的獨特優勢，發展出新的科研產業鏈。

筆者兩年前參加過在烏茲別克斯坦舉行的上一屆會議，獲益良多。會議是定期國際性專業學術活動，目前已成功舉辦九屆，得到國內外中醫藥高校、科研院所、企業的廣泛支援，曾在中國的烏魯木齊、深圳、南京等城市舉辦，也在塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦等國舉辦過, 邀請世界各地的專家學者出席，已成為覆蓋中亞、輻射全球的國際化學術盛會，更是“一帶一路”科技合作與大健康產業發展的重要場合，深化內地-港澳台-中亞的交流合作，助力中華民族醫藥的傳承創新和發展。

香港科技大學作為世界百強大學共同主辦此國際會議，充分顯示香港在國家“外聯內通”及國際化方面發揮著積極作用，特別是與在中亞地區有深厚淵源的新疆攜手，協同內地各省市及其他國家的專家學者、產業人士，為人類命運共同體作出貢獻。香港要加快參與一帶一路的建設，必須手法多樣，加強官民合作，與不同國家地區結伴而行，特別是像新疆這樣的夥伴一起，創造一加一大於二的乘數效應。

會後有感以古絕詠之：

喀什絲城中外滙

學無前後闢新疆

雪嶺盆地崑崙抱

四海高賢冶一爐

撰文：黃炳逢

香港內地經貿協會會長

香港中醫藥生物科技聯會常務副會長